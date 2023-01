Υγεία - Περιβάλλον

Καρδίτσα: Πέθανε βρέφος 16 ημερών

Θρήνος για το μωρό πυο έφυγε πρόωρα απο την ζωή. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου νεογέννητου.

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (8/1) στο Πετρίλο Καρδίτσας με ένα νεογέννητο βρέφος, μόλις 16 ημερών να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr ήταν 5:30 τα ξημερώματα όταν κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Μουζακίου το οποίο έφτασε στο χωριό συνοδεία γιατρού.

Εκεί προσφέρθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στο βρέφος, το οποίο πιθανότατα είχε υποστεί εισρόφηση.

Το βρέφος στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του.

