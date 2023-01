Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός 22χρονος από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε μαντρότοιχο

Στο αυτοκίνητο επέβαινε άλλος ένας νεαρός, ο οποίος μεταφέφθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα τραυματία σημειώθηκε σήμερα 8 Ιανουρίου 2023 το πρωί στο 3ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, Τρίπολης – Πύργου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, το Ι.Χ. επιβατηγό όχημα που οδηγούσε ένας 22χρονος στην Τρίπολης – Πύργου και επέβαινε ένας 21χρονος, εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο σπιτιού.

Από την σύγκρουση έχασε την ζωή του ο 22χρονος και τραυματίστηκε ο 21χρονος, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Τρίπολης.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας της Τρίπολης.

