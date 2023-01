Κόσμος

ΗΠΑ: Πίτμπουλ κατασπάραξε 7χρονη στη Λουιζιάνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για το κορίτσι, που βρήκε φρικτό θάνατο από τα δαγκώματα του σκύλου, ο οποίος υποβλήθηκε σε ευθανασία.

Ένα 7χρονο κορίτσι στις ΗΠΑ σκοτώθηκε την Παρασκευή 6 Ιανουρίου 2023 από τον σκύλο, ράτσας πίτμπουλ, ενός γείτονα στη Λουιζιάνα. Το ζώο μπήκε στην αυλή της οικογένειας της μικρής και κατασπάραξε το αγγελούδι.

Η Sadie Davila έπαιζε έξω από το σπίτι της στη Λιουζιάνα των ΗΠΑ στις 6:30 μ.μ. (τοπική ώρα), όταν ο σκύλος μπήκε τρέχοντας στην αυλή και «της επιτέθηκε άγρια», αναφέρουν μάρτυρες του περιστατικού.

2023 Dog Bite Fatality: Man charged with negligent homicide after his unleashed pit bull killed child in Baton Rouge #Louisiana https://t.co/xqxfoxe1Km — DogsBite.org (@dogsbite) January 7, 2023

Ένα μέλος της οικογένειας προσπάθησε να διώξει το σκυλί χτυπώντας το με μπαστούνι, αλλά το ζώο δεν σταματούσε.

Η μαθήτρια της πρώτης δημοτικού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλά δαγκώματα στο πρόσωπό της και σοβαρά τραύματα στο κρανίο της. Αργότερα, η μικρή υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι ερευνητές βρήκαν το σκυλί μετά το περιστατικό με αίμα στο πρόσωπο και το στόμα του, ενώ μια «σημαντική» ποσότητα αίματος βρέθηκε στην αυλή του Sadie, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.

Ο σκύλος υπέστη ευθανασία τη νύχτα που σκότωσε το παιδί.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου, ο 20χρονος Erick Lopez, είπε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος δεν βρισκόταν στο σπίτι του όταν συνέβη το κακό και άφηνε ότι τακτικά τον σκύλο να περιφέρεται στη γειτονιά.

Το σπίτι του 20χρονου, περίπου 150 μέτρα από το σημείο όπου σκοτώθηκε η Sadie, δεν περιβάλλεται από κάγκελα ή φράχτες, επισημαίνεται στη δικογραφία.

Ο Lopez κατηγορήθηκε το Σάββατο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επειδή δεν κατάφερε να περιορίσει ή να συγκρατήσει το ζώο.

Πηγή nypost.com

Ειδήσεις σήμερα:

“Τουρισμός για όλους” - Κικίλιας: Νέα κλήρωση για voucher τον Ιανουάριο

Σεισμός στην Λέσβο - Παπαζάχος: Οι κάτοικοι να είναι σε επιφυλακή, γιατί….

Σεισμός στην Λέσβο - Λέκκας: Λίγες πιθανότητες για μεγαλύτερο σεισμό από του 1867