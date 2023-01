Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: αθηναϊκό ντέρμπι ξανά στην Νέα Φιλαδέλφεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από πόσα χρόνια γυρίζει στην παραδοσιακή έδρα της Ένωσης το ματς. Τι δείχνουν τα στατιστικά.

Σχεδόν 21 χρόνια, από τις 14 Σεπτεμβρίου 2002, έχουν να αγωνιστούν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το αθηναϊκό ντέρμπι επιστρέφει εκεί απόψε (19:30), με την 71η συνάντηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο την ΑΕΚ.

Την τελευταία φορά, όπως αναφέρει σε σχετική της ανάλυση η ιστοσελίδα της Super League, που οι δύο τους αγωνίστηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ είχε επικρατήσει 1-0 χάρη στο γκολ του Ίλια Ίβιτς. Προπονητής στην ΑΕΚ ήταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς και στον Παναθηναϊκό ο Φερνάντο Σάντος, σε ένα από τα -μόλις τέσσερα- παιχνίδια πρωταθλήματος που κάθισε στον πάγκο των «Πράσινων».

Η ΑΕΚ είναι χωρίς νίκη στα τέσσερα τελευταία της παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό εντός και εκτός έδρας, πανηγυρίζοντας τελευταία φορά στις 5 Δεκεμβρίου 2021 με 1-0 (2’ Σιμάνσκι).

Είναι η μοναδική νίκη στα επτά τελευταία εντός έδρας της με τον Παναθηναϊκό, ενώ στα τελευταίες 10 συναντήσεις τους με την ΑΕΚ γηπεδούχο, έχει 4 νίκες, γνώρισε 2 ήττες, ενώ 4 ματς ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία.

Στις 70 συνολικά συναντήσεις τους η ΑΕΚ μετράει 29 νίκες, ο Παναθηναϊκός 23, 18 παιχνίδια τελείωσαν με ισοπαλία με τα γκολ να είναι 82-74.

Το δημοφιλέστερο αποτέλεσμα σε αυτές τις 70 αναμετρήσεις με γηπεδούχο την ΑΕΚ είναι η νίκη των γηπεδούχων με 1-0 με 11 εμφανίσεις, ενώ ακολουθεί η νίκη του Παναθηναϊκού με 2-0 με 10 παρουσίες.

Στην τρίτη θέση και δημοφιλέστερο σκορ ισοπαλίας των δύο ομάδων είναι το 1-1 (8 παρουσίες), ενώ ακριβώς μετά είναι τα 7 ντέρμπι που δεν έχει σημειωθεί γκολ.

Ο Μίμης Παπαϊωάννου με 4 γκολ είναι ο κορυφαίος σκόρερ της ΑΕΚ σε αναμετρήσεις ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, ενώ τέσσερα γκολ σε εκτός έδρας ματς με την ΑΕΚ έχουν σημειώσει ο Αντώνης Αντωνιάδης και ο Χάρης Γραμμός.

Από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ακόμα, ο Σέρχιο Αραούχο έχει τρία γκολ σε εντός έδρας ντέρμπι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Πολύνεκρο τροχαίο - Φορτηγό έπεσε σε πομπή κηδείας (βίντεο)

Ήταν νεκρός για μέρες στο σπίτι του: Η έντονη δυσοσμία αποκάλυψε την τραγωδία

Καρδίτσα: Πέθανε βρέφος 16 ημερών