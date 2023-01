Οικονομία

Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS: τα οφέλη για καταναλωτές και Κράτος

Με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής η ΑΑΔΕ προχωρά εντός του έτους στην υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, αλλά και στη χρήση POS από όλους τους επαγγελματίες.

Κομβικής σημασίας είναι το 2023 για την φορολογική διοίκηση, αφού αναμένεται να υλοποιηθεί το στρατηγικής σημασίας έργο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, ενώ εκτιμάται ότι θα αποφασιστεί η υποχρεωτική εγκατάσταση των POS σχεδόν σε όλους του κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα η ΑΑΔΕ προχώρησε στην έκδοση οδηγιών ώστε να τρέξουν ταχύτερα οι σχετικές διαδικασίες για την υλοποίηση του project. Παράλληλα θα πρέπει οι φορολογούμενοι να αποστέλλουν προς την ΑΑΔΕ και το myDATA τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν σε πραγματικό χρόνο ή τουλάχιστον άμεσα.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση του έργου δεν θα μπορεί κάποια επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας να κάνει χρέωση σε κάποιον πελάτη μέσω POS αν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση απόδειξης από την ταμειακή μηχανή.

Στόχος είναι το έργο της διασύνδεσης να υλοποιηθεί την προσεχή 'Ανοιξη και με τον τρόπο αυτό να κλείσει ένα μεγάλο παράθυρο φοροδιαφυγής που υπάρχει στην ελληνική οικονομία. 'Αλλωστε όπως σημειώνουν οι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών με τις ενέργειες της κυβέρνησης έχει συρρικνωθεί το κενό ΦΠΑ, δηλαδή οι απώλειες εσόδων από τον φόρο, αλλά παραμένει ακόμη σε υψηλό επίπεδο με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Το κενό ΦΠΑ ανήλθε στα 3,2 δις ευρώ με βάση τα στοιχεία της Κομισιόν και όπως είχε τονίσει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας «πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, με άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα, στην εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής και κυρίως, στη διασφάλιση των προϋποθέσεων για ακόμα χαμηλότερη συνολική φορολογική επιβάρυνση των πολιτών».

Παράλληλα ο υπουργός είχε τονίσει ότι «αποδεικνύεται, ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την ψηφιοποίηση της οικονομίας, την εντατικοποίηση των ελέγχων και την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε συνδυασμό με τις σημαντικές μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αποδίδουν καρπούς. Η φορολογική συμμόρφωση αυξάνεται. Το κενό ΦΠΑ συρρικνώνεται. Ενώ, αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ουσιαστική, μη συγκυριακή, πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ΦΠΑ».

Πρόσφατα λοιπόν με αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για δύο νέους τύπους Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) ενώ επικαιροποιούνται οι προδιαγραφές διασύνδεσης μεταξύ ταμειακών και POS.

Με τις νέες προδιαγραφές διασφαλίζεται η ακρίβεια των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, βελτιώνεται η κρυπτογράφηση στην επικοινωνία μεταξύ των δύο συσκευών και ο τρόπος χειρισμού των πιθανών βλαβών είτε στον ΦΗΜ είτε στην υποδομή σύνδεσης των δύο συσκευών.

Η διασύνδεση των ταμειακών με τα POS και τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, θα αποτελέσει ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής καθώς θα δώσει τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να έχουν πλήρη και σε πραγματικό χρόνο εικόνα για το ύψος και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης καθώς και για τον τρόπο πληρωμής και έτσι να εντοπίζουν περιπτώσεις απόκρυψης τζίρου και μη απόδοσης του ΦΠΑ.

Με το νέο σύστημα τα τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT POS), δεν θα επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές, δηλαδή για πληρωμές με κάρτα, δεν θα επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση στο POS το ποσό πληρωμής αλλά το ποσό θα βγαίνει από την ταμειακή μηχανή.

Ας δούμε αναλυτικά και βήμα βήμα πως θα λειτουργεί το νέο σύστημα:

H συναλλαγή ξεκινά από τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), δηλαδή τις εξελιγμένες ταμειακές μηχανές για τις συναλλαγές λιανικής. Ο χειριστής (υπάλληλος ή καταστηματάρχης) επιλέγει "πληρωμή με κάρτα" και ο ΦΗΜ στέλνει σχετικό αίτημα στο σύστημα πληρωμών με κάρτες EFT/POS.

Το σύστημα EFT/POS επιβεβαιώνει αυτόματα στον Φορολογικό Μηχανισμό τη λήψη του αιτήματος, θέτοντάς τον σε αναμονή του αποτελέσματος.

Το POS συνδέεται στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (τράπεζα ή αντίστοιχη υπηρεσία πληρωμών) και λαμβάνει πληροφορία αν υπήρξε (α) "online έγκριση" ή (β) offline έγκριση ή (γ) απόρριψη offline ή (δ) διακοπή της συναλλαγής.

Το σύστημα EFT/POS αποκρίνεται στον ΦΗΜ με το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση. Επιπλέον, ταυτόχρονα με την έγκριση, στέλνει και τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής (όπως αριθμό συναλλαγής, κωδικό έγκρισης κ.λπ.) αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της απόδειξης από τον ΦΗΜ, εφόσον αυτός το υποστηρίζει.

Ο Φορολογικός Μηχανισμός - ΦΗΜ επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού αποτελέσματος. Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιοδήποτε λόγο, δεν τεκμηριωθεί από το σύστημα EFT/POS, τότε το EFT/ POS δημιουργεί σχετική σήμανση για τη μη διεκπεραίωση της συναλλαγής από τον Φορολογικό Μηχανισμό.

Παράλληλα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ προβλέπονται βελτιώσεις και χρονικές «ανάσες» σε πάνω από 1,3 εκατ. επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για τη διαβίβαση των δεδομένων των συναλλαγών στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Συγκεκριμένα:

1. Χρόνος διαβίβασης στο myDATA μέσω ERP: Από 1 Απριλίου 2024 η διαβίβαση της σύνοψης παραστατικών συναλλαγών μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογισμικό, ERP), θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Από τις 5 Ιουλίου 2022 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η διαβίβαση της σύνοψης παραστατικών μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογισμικό, ERP), προβλέπεται εντός της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. Προβλέπονται εξαιρέσεις για επιχειρήσεις με πολύ μεγάλο όγκο συναλλαγών και ειδικές συνθήκες έκδοσης των παραστατικών τους.

2. Χρόνος διαβίβασης στο myDATA μέσω της Φόρμας Καταχώρισης: Για το έτος 2023, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη φόρμα καταχώρισης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν τις συνόψεις των παραστατικών τους εντός της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης. Κατ' εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που το προηγούμενο φορολογικό έτος είχαν ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ μπορούν να διαβιβάζουν τα σχετικά δεδομένα μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης της ΑΑΔΕ έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδίδονται.

3. Ταμειακές μηχανές: Μετατίθεται για την 1η Απριλίου 2023 η υποχρέωση διαβίβασης χαρακτηρισμού των εσόδων λιανικής που εκδίδονται από ταμειακές μηχανές διαμέσου του πληροφοριακού συστήματος ΦΗΜ. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2023, τα σχετικά δεδομένα εξακολουθούν να διαβιβάζονται μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (λογιστικό ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ e-send.

4. Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επεκτείνεται σε έξι μήνες το στάδιο προσαρμογής στην έκδοση παραστατικών αποκλειστικά με ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου, για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν αυτόν τον τρόπο έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών. Η δυνατότητα αυτή αφορά τις συναλλαγές χονδρικής με άλλες υπόχρεες επιχειρήσεις όσο και τις συναλλαγές με το Δημόσιο, στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.

5. QR code: Παρέχεται η δυνατότητα να υπάρχει QR code στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP).

6. Αλιείς: Καθίσταται προαιρετική η υπαγωγή των αλιέων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στις υποχρεώσεις διαβίβασης δεδομένων στο myDATA, για τα έτη 2021 έως και 2023.

