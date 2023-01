Κοινωνία

Μονή Κλειστών: πτώση άνδρα σε γκρεμό

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρση του. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την τύχη του άνδρα.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής, μετά απο ενημέρωση ότι ένας άνδρας έπεσε σε γκρεμό κοντά στην Μονή Κλειστών, στην Φυλή Αττιικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται σχεδόν από την πρώτη στιγμή προσπάθεια για την ανάσυρση του άνδρα.

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο άνδρας έχει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πρόκειται για περιπατητή - αναρριχητή, ο οποίος βρισκόταν σε δύσβατη περιοχή, κοντά στην Μονή Κλειστών στην Φυλή, όταν τον χτύπησε βράχος.

Οι ίδιες αναφορές σημειώνουν ότι ο άνδρας έχει τραυματιστεί βαριά.

Στην περιοχή επιχειρούν 14 πυροσβέστες, προσωπικό της 1ης ΕΜΑΚ αλλά και της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων.

