Αίγινα: γυναίκα εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο που έπεσε στην θάλασσα

Συναγερμός σήμανε για την σωτηρία της νεαρής γυναίκας. Στέλεχος του Λιμενικού έσπευσε να την βοηθήσει.

(εικόνα αρχείου)

Ελαφρά τραυματίστηκε μία 28χρονη Ελληνίδα και μοναδική επιβαίνουσα σε ΙΧ όχημα το οποίο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε χθες βράδυ (07-01-2023) στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι του Λεοντίου στην Αίγινα.

Επί τόπου έσπευσε άμεσα στέλεχος της οικείας Λιμενικής Αρχής, ενώ η 28χρονη που απεγκλωβίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στη συνέχεια με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στον Πειραιά, προκειμένου να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Το όχημα πρόκειται να ανελκυστεί από γερανοφόρο όχημα με μέριμνα του ιδιοκτήτη, ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν υλικές ζημιές σε τρίτα πράγματα ή άλλα οχήματα και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή οποιοδήποτε πρόβλημα στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας.

