Πολιτική

ΝΑΤΟ - Σουηδία: η Τουρκία ζητά πράγματα που δεν θέλουμε να κάνουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει επισήμως η Στοκχόλμη και τι ζητά από τον Ερντογάν, σε σχέση με τους όρους της Τουεκίας για την ένταξη της Σουηδίας στην συμμαχία.

Η Σουηδία ελπίζει ότι η Τουρκία θα εγκρίνει την αίτηση της για την ένταξη της στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις της Άγκυρας ως ανταπόδοση της τουρκικής υποστήριξης, όπως δήλωσε σήμερα ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

“Η Τουρκία επιβεβαιώνει ότι έχουμε πράξει όσα είπαμε ότι θα πράξουμε, αλλά λένε επίσης, ότι ζητούν πράγματα που δεν μπορούμε ή δεν επιθυμούμε να τους δώσουμε”, δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός στη διάρκεια μιας διάσκεψης που πραγματοποιεί μία δεξαμενή σκέψης στη χώρα του.

Η Σουηδία, η Φινλανδία και η Τουρκία υπέγραψαν μία τριμερή συμφωνία το 2022 με στόχο να ξεπεραστούν οι τουρκικές ενστάσεις για την ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρδίτσα: Πέθανε βρέφος 16 ημερών

Αίγινα: γυναίκα εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο που έπεσε στην θάλασσα

Τροχαίο: Νεκρός 22χρονος από πτώση αυτοκινήτου σε μαντρότοιχο