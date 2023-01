Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέθανε ο Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων.

Πέθανε, σήμερα, σε ηλικία 73 ετών ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης.

Ο Γιαλλουρίδης διετέλεσε καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Κοσμήτορας Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Διευθυντής του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών.

Γεννήθηκε στη Μόρφου το 1949. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Πολιτική Επιστήμη, στις Διεθνείς Σχέσεις και στο Διεθνές Δίκαιο στα Πανεπιστήμια Tubingen, Freiburg και Bochum, Ομοσπονδιακή Γερμανία. Ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Bochum (Magna Cum Laude), διατελώντας υπότροφος του Ιδρύματος Friedrich Naumann και της Γερμανικής Ακαδημίας Υποτροφιών. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Δίδασκε στις Ανώτατες Σχολές όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, η κηδεία του θα γίνει στη Λευκωσία.

