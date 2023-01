Πολιτική

Οικονόμου: Η Ελλάδα ούτε απειλείται, ούτε εκβιάζεται

Τι είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για τα ελληνοτουρκικά, τα μέτρα στήριξης έναντι της ακρίβειας, τις εκλογές και τους σχεδιασμούς του Μαξίμου.

«Η Ελλάδα ούτε απειλείται, ούτε εκβιάζεται. Δεν είναι χώρα που απειλεί, είναι παράγοντας διεθνούς σταθερότητας. Αλλά, ταυτόχρονα, είμαστε ανυποχώρητοι, σε ό,τι αφορά την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα, με την απόλυτη αποτελεσματικότητα να αντιδράσουμε απέναντι σε κάθε πρόκληση, σε κάθε επιβουλή, σε κάθε απειλή. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κ. Ερντογάν», ανέφερε μεταξύ άλλων σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Σχολιάζοντας τις τουρκικές προκλήσεις τόνισε επίσης ότι «ο σχεδιασμός μας προχωρά. Έχουμε ένα σχέδιο βασισμένο στο Διεθνές Δίκαιο, καλά μελετημένο, ζυγισμένο, για να επιτρέψει στη χώρα να αξιοποιήσει -πάντοτε με βάση τη διεθνή νομιμότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα- κάθε δυνατότητα, κάθε προοπτική που υπάρχει, προκειμένου να αυξήσουμε τον πλούτο μας. Πλούτο για τη χώρα, για την κοινωνία και τους ανθρώπους. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα πολύ ισχυρή εξαιτίας της πολιτικής της επιλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη να ενισχύσει την αποτρεπτική μας ικανότητα, εξαιτίας του ότι αναβάθμισε με την παρουσία του το διεθνές κύρος της Ελλάδας. Είναι μια χώρα που δεν δέχεται υποδείξεις και πολύ περισσότερο απειλές για τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσει την εξωτερική της πολιτική, για τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσει την πολιτική, κυρίως σε ό,τι αφορά στην κυριαρχία και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Και συμπλήρωσε: «Η εμβέλεια των ελληνικών θέσεων, η εμβέλεια της επιρροής της χώρας μας τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί και ταυτόχρονα η Ελλάδα με απόλυτη αποτελεσματικότητα, ετοιμότητα και αρραγές εσωτερικό μέτωπο, αυτοπεποίθηση, με τους συμμάχους στο πλευρό της, με πλήρη επάρκεια, μπορεί να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε απειλή. Και υβριδική απειλή -μην ξεχνάμε και τα παιχνίδια στο μεταναστευτικό, την εργαλειοποίηση των προσφύγων, τα τραγικά, απαράδεκτα που ζήσαμε- αλλά και απειλή στο πεδίο».

Η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε δυνατότητα προς όφελος της κοινωνίας

Αναφερόμενος στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τη στήριξη της κοινωνίας, ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι κάθε δυνατότητα που δημιουργεί η οικονομία, χωρίς αυτό να βάζει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα και την πορεία της χώρας, αξιοποιείται για να στεκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας. Το έχουν εμπεδώσει οι Έλληνες πολίτες για το διάστημα που βιώνουμε μέχρι σήμερα. Έχουν εμπεδώσει οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους ότι πληρώνουν λιγότερους φόρους, μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές, ότι προστατεύονται κατά τον μεγαλύτερο δυνατό τρόπο από την εισαγόμενη ακρίβεια στην ηλεκτρική ενέργεια, στα καταναλωτικά αγαθά. Ότι αποδίδονται στην ώρα τους οι συντάξεις που περίμεναν χρόνια και μάλιστα αυξημένες κατά 7,75% από 1/1, ότι φεύγουν από τις πλάτες τους βάρη της περιόδου του μνημονίου. Εμπεδώνουν, δηλαδή, μια πολιτική η οποία αξιοποιεί κάθε πλεονέκτημα, κάθε θετικό αποτέλεσμα της οικονομίας και επιστρέφεται πίσω ως κοινωνικό μέρισμα στους πολίτες».

Επεσήμανε μάλιστα πως η πολιτική αυτή δεν συνδέεται με το χρόνο, αν είναι κοντά ή μακριά από τις εκλογές. «Συνδέεται με την ανάγκη να είμαστε στο πλευρό της κοινωνίας σε μια περίοδο που οι δυσκολίες, παρά τις προσπάθειες, τα αποτελέσματα, τα επιτεύγματα που έχουμε, δεν παύουν να είναι πραγματικές για μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Όπως κάναμε με τα υπερκέρδη από τα διυλιστήρια, από τα οποία ο πρωθυπουργός βρήκε το χώρο για να χρηματοδοτήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών με την «κάρτα αγοράς». Κάθε δυνατότητα που υπάρχει, θα αξιοποιείται για αυτό τον σκοπό.

Το ζητούμενο είναι να έχουμε μια πολιτική, η οποία να μπορεί να παράγει πλούτο για να τον μοιράζει σωστά στους ανθρώπους. Όχι να διευρύνει αδιέξοδα, όχι να φορτώνει μεγαλύτερα βάρη στις πλάτες της κοινωνίας από αυτά που πρόσκαιρα προσπαθεί να ελαφρύνει. Βιώσαμε τέτοιες πολιτικές και τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν, η χώρα δεν θα επιστρέψει πίσω. Βρίσκεται σε άλλο επίπεδο».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα έρθει τον Απρίλιο. Είπε ότι «θα διαμορφωθεί μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται. Σε κάθε περίπτωση, όπως αποδείξαμε και με τις δύο αυξήσεις του κατώτατου μισθού την προηγούμενη περίοδο, δεν θα είναι ούτε προσχηματικές ούτε αμελητέες. Ο πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη για αύξηση των μισθών και των αποδοχών, κυρίως των ανθρώπων που αμείβονται στο κατώτατο όριο. Όπως αντιλαμβάνεται συνολικά η κυβέρνησή μας την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας να συγκλίνουμε στους μισθούς και στα εισοδήματα με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος της προηγούμενης περιόδου ήταν να μειώσουμε τους φόρους, να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Μέσα σε «καταιγίδα» το πετύχαμε και πολλές φορές πάνω από τις προσδοκίες, πάνω από τις υποσχέσεις μας. Το στοίχημα της επόμενης περιόδου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το στοίχημα της επόμενης περιόδου για μια συμπαγή, αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι να αυξήσουμε τους μισθούς και τα εισοδήματα για όλους τους Έλληνες. Είναι η ώρα να φύγουμε από αυτό το πλαίσιο που μας κρατούσε καθηλωμένους όλα τα προηγούμενα χρόνια και να δώσουμε στην ελληνική κοινωνία τη δυνατότητα να βελτιώσει ακόμη περισσότερο το βιοτικό της επίπεδο και κυρίως στη νέα γενιά».

Είπαμε ότι θα ολοκληρώσουμε την τετραετία και αυτό γίνεται - Είναι μία κάλπη εθνικής σημασίας

Αναφερόμενος στις εκλογές, ο κ. Οικονόμου τόνισε πως «ο πρωθυπουργός είχε πει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και μένει συνεπής σε αυτή του τη δέσμευση» αλλά και ότι πρόκειται για «μια κάλπη εθνικής σημασίας». Είπε χαρακτηριστικά: «Έχει αξία και σημασία διότι η θεσμική προσήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιβεβαιώνεται και αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά. Είπαμε ότι θα ολοκληρώσουμε την τετραετία και αυτό γίνεται. Τώρα, από την άνοιξη, από τον Απρίλιο και μετά, με βάση τον χαρακτήρα των εκλογικών αναμετρήσεων, με βάση το τοπίο και το χρόνο είναι πολύ πιθανό να έχουμε τις εκλογικές διαδικασίες. Μία εβδομάδα πριν, μία εβδομάδα μετά νομίζω ότι δεν έχει τεράστια σημασία ή μεγάλη διαφορά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι είπαμε από την αρχή πως θα ολοκληρώσουμε την τετραετία και το έργο μας και μέσα σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον διεθνούς αστάθειας είμαστε συνεπείς σε αυτό και έτσι προχωράμε. Είναι μια εκλογική αναμέτρηση η οποία θα είναι δύο γύρων, αλλά είναι μία κάλπη εθνικής σημασίας. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από την πρώτη κάλπη, την κάλπη της απλής αναλογικής, η ελληνική κοινωνία να αναλογιστεί, να σκεφτεί και να επιλέξει με ποιον τρόπο θέλει να συνεχίσει στην επόμενη μέρα. Αν θα συνεχίσει σε έναν βηματισμό που συγκλίνει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων με των Ευρωπαίων, αν θα συνεχίσει σε έναν βηματισμό που αναβαθμίζει το διεθνές κύρος της χώρας, αν θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στο περιβάλλον της απλής αναλογικής να έχουμε εκείνο το ποσοστό, εκείνη τη δύναμη, εκείνη τη δυναμική που θα επιτρέψει στη δεύτερη Κυριακή τη συγκρότηση μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης».

Πρόσθεσε επίσης πως «Δεν υπάρχει τίποτα σήμερα που να δείχνει ότι μέσα στο περιβάλλον της ενισχυμένης αναλογικής η Νέα Δημοκρατία δεν θα καταφέρει να ξαναπετύχει ένα ποσοστό αυτοδύναμης κυβέρνησης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι πάλι πρωθυπουργός, επικεφαλής μιας κυβέρνησης που με γνώση, με επαγγελματισμό, με ενσυναίσθηση, να συνεχίσει να κρατά το τιμόνι της χώρας για την επόμενη περίοδο. Τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα και οι επιλογές που έχουμε είναι μπροστά μας καθαρές. Η δεύτερη εκλογή θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός. Δεν θα παίξουν οι Έλληνες πολίτες με το μέλλον της πατρίδας και τη σταθερότητα στη χώρα. Δεν θα παίξουν με το μέλλον των οικογενειών και των παιδιών τους. Δεν θα διακινδυνεύσουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω σε μια κυβέρνηση που θα συγκροτηθεί από τον κ. Τσίπρα, από τον κ. Βαρουφάκη, από τις αντιφάσεις, από τις ανάγκες ατέρμονων διαβουλεύσεων.

Γιατί έχουμε μια τεράστια τομή στο πολιτικό σύστημα. Από τη μια έχουμε μια κυβέρνηση που κατάφερε η πατρίδα να δείξει την ανθεκτικότητα που έδειξε και να ανοίξει βηματισμό με αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Από τη στέγη για τους νέους ανθρώπους, από την ανάγκη για διακρατικές Συμφωνίες για εργατικά και αγροτικά χέρια, για να μην πέφτουν οι σοδειές των ανθρώπων από τα δέντρα, από την ενίσχυση της άμυνας, από την τάξη στο Μεταναστευτικό, από την τάξη στα Πανεπιστήμια, από τα ξένα Πανεπιστήμια που έρχονται εδώ, από την απόδοση των συντάξεων, από την ψηφιοποίηση του Δημοσίου. Και από την άλλη, έχουμε ένα πολιτικό μπλοκ με ερμηνευτικά εργαλεία του παρελθόντος, με ιδέες και απόψεις που βασίζονται σε σχήματα που κατέρρευσαν με κρότο. Έχουμε ένα μπλοκ που το βασικό του κομμάτι ήταν απόν από σημαντικά σημεία αυτής της περιόδου. Αποτέλεσε την εθνική εξαίρεση στα εξοπλιστικά, στις διεθνείς συμμαχίες της χώρας, σε μια σειρά από κρίσιμες αποφάσεις. Απέναντι σε αυτές τις επιλογές, λοιπόν, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία. Όχι με αλαζονεία, αλλά με ειλικρίνεια, με σεβασμό, με εμπιστοσύνη στη δουλειά που κάναμε. Με την αυτοπεποίθηση ότι οι ιδέες, οι γνώσεις, ο τρόπος διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί την πυξίδα και τον οδικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας την επόμενη μέρα. Με αυτή την αυτοπεποίθηση, με αυτή τη συνταγή, έχοντας ως συστατική επιστολή τα όσα πετύχαμε σε ένα περιβάλλον κρίσης, θα ζητήσουμε την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για να συνεχίσουμε. Καθαρά, χωρίς μισόλογα, έχοντας τη διάθεση να αναδείξουμε και να ξεδιπλώσουμε το επόμενο διάστημα το πρόγραμμά μας για τη νέα τετραετία».

