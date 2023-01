Κοινωνία

Εξάρχεια: Άνδρας κρατούσε φυλακισμένη 23χρονη και την εξέδιδε

Ένα εφιάλτη βίωνε μια κοπέλα σε σπίτι στα Εξάρχεια, όπου την κρατούσε με την βία ένας 33χρονος. Πώς κατάφερε να την παγιδεύσει.



Ένα διαμέρισμα στα Εξάρχεια, είχε μετατραπεί σε φυλακή για μία 23χρονη κοπέλα, την οποία εξέδιδε παρά την θέληση της, μέσω γραφείου ερωτικών ραντεβού, ένας 33χρονος ομοεθνής της, που συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, αναφέρει ότι "συνελήφθη, το μεσημέρι της 7ης Ιανουαρίου στην Αθήνα στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 33χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας, ο 33χρονος από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2020, προέβαινε με τη χρήση σωματικής και ψυχολογικής βίας στην κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία γενετήσια εκμετάλλευση γυναίκας μέσω γραφείου ερωτικών ραντεβού.

Ο 33χρονος, υποδυόμενος τον ιδιοκτήτη καταστήματος, προσέγγισε την παθούσα με το πρόσχημα να της προσφέρει εργασία, εκμεταλλευόμενος την δυσχερή οικονομική της κατάσταση.

Στη συνέχεια, την οδήγησε στο διαμέρισμα του με την πρόφαση της φιλοξενίας και την κατακράτησε χωρίς τη θέλησή της, επιτηρώντας πλήρως τις κινήσεις της.

Ακολούθως, ασκώντας σε βάρος της βία, προκειμένου να κάμψει τις αντιστάσεις της, την εξανάγκασε νε εκδίδεται μέσω γραφείου ερωτικών ραντεβού, μεταφέροντας την ο ίδιος στα σημεία των ραντεβού με τους πελάτες και παρακρατώντας το σύνολο των εσόδων.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -6.890- ευρώ, το αυτοκίνητο με το οποίο, τη μετέφερε στα ραντεβού και μικροποσότητα κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τη συμμετοχή του σε παρόμοιες υποθέσεις".

