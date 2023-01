Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων – Θωμάς: Ενός λεπτού σιγή στο χειρουργείο (βίντεο)

Τη μνήμη του Θωμά και το μεγαλείο των γονιών του τίμησαν οι γιατροί που προχώρησαν στην επέμβαση για τη μεταμόσχευση των οργάνων του.

Στη 1:30 τα ξημερώματα της Κυριακής ξεκίνησαν οι δύο ιατρικές ομάδες από Ελλάδα και Ιταλία, την επέμβαση για τη μεταμόσχευση των οργάνων του 6χρονου Θωμά, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Οι στιγμές στο Ρίο ήταν συγκινητικές, με τη μητέρα του 6χρονου να εύχεται καλή επιτυχία στους γιατρούς κι εκείνους να τηρούν ενός λεπτού σιγή πριν την επέμβαση.

Την καρδιά λαμβάνει ένα εξάχρονο κορίτσι στο Τορίνο, που ζούσε με μηχανική υποστήριξη.

Οι πνεύμονες θα δώσουν πνοή δύναμη σε έναν 11χρονο στο Μπέργκαμο, μέρος από το ήπαρ θα λάβει ένα βρέφος πέντε μηνών επίσης στο Μπέργκαμο και το άλλο τμήμα σε λήπτη στη Ρώμη, ενώ σε λήπτες εδώ στην Ελλάδα θα δοθούν οι νεφροί και οι κερατοειδείς.

Φίλοι και συγγενείς είπαν νωρίτερα το τελευταίο «αντίο» στον 6χρονο, στα Γρεβενά, κρατώντας άσπρα λουλούδια και άσπρα μπαλόνια, ενώ οι γονείς του είχαν ζητήσει αντί χρημάτων, να συγκεντρωθούν χρήματα για απινιδωτές στα σχολεία των Γρεβενών.

