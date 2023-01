Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Απόλλων Πάτρας: Σαρωτικός ο “Δικέφαλος” στην Πυλαία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΠΑΟΚ χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό του υπέταξε για την 11η «στροφή» του πρωταθλήματος τον Απόλλωνα Πάτρας.



Με τη δυναμική που «έκλεισε» το 2022 στην Basket League (σ.σ. επικρατώντας εκτός έδρας επί της ΑΕΚ), έβαλε αρχή στις υποχρεώσεις του για το 2023 o ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό του υπέταξε σήμερα για την 11η «στροφή» του πρωταθλήματος τον Απόλλωνα Πάτρας με 97-60. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 7η νίκη του στην Α1 και συνάμα την 4η θέση στη βαθμολογία με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.

Ο ΠΑΟΚ τελείωσε το ματς με όλους τους παίκτες του να έχουν συμμετοχή σε αυτό, τέσσερις εκ των οποίων είχαν διψήφιο αριθμό σε πόντους. Ο Τζέιλεν Χαντς ήταν κορυφαίων όλων (16π., 3 ασ., 4 ριμπ.), έχοντας στο πλευρό του τους Τζέιλεν Ράιλι (14π., 3 ασ.), Τάιλερ Πόλεϊ (11π.), Γιανίκ Φράνκε (11π., 8 ριμπ., 5 ασ., 2 κλ.).

Πρώτος σκόρερ για τον Απόλλωνα, που μέτρησε την τρίτη σερί ήττα του στο πρωτάθλημα, ήταν ο Σαμάτζε Χέινς- Τζόουνς (13π.).

Τα δεκάλεπτα: 23-10, 50-27, 73-40, 97-60

Εχοντας αλάνθαστο τον Ράιλι (1/1 βολές, 3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντα), ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο 8’ στο +8 (17-9), απόσταση που στο 12’, με τους Χαντς, Σάιμπερτ να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση, «ανέβηκε» στο +17 (30-13) και στο 19’ στο +24 (48-24).

Σε τυπική διαδικασία εξελίχθηκε το δεύτερο ημίχρονο, με τη διαφορά να μεγαλώνει διαρκώς για τους «ασπρόμαυρους» και τους Πατρινούς να μην… υπάρχουν, ουσιαστικά, στο παρκέ.

Στο 35’ ο ΠΑΟΚ είχε την απόστασή του από τον Απόλλωνα στη μέγιστη τιμή, το +41 (87-46).

Διαιτητές: Τσώνος, Γερακίνης, Ζιώγας

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Φράνκε 11 (1) Ράιλι 14 (2), Μαργαρίτης 2, Χρηστίδης 7, Σαλούστρος 4 (1), Τσιακμάς 8, Χαντς 16 (2), Πόλεϊ 11 (1), Σλαφτσάκης 4 (1), Σάιμπερτ 9 (2), Καμπερίδης 9 (3), Ρένφρο 2

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν, Ντέιβις 4, Μπόγρης 2, Καράμπελας 6 (2), Καλχούν 6, Γουίλιαμς 12 (1), Βησσαρίου, Σιλά 2, Χέινς-Τζόουνς 13 (3), Φιλιππάκος 9, Κογιώνης, Μαστρογιαννόπουλος 6 (1)

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος - Ολυμπιακός: Πάρτι με 4αρα για τους “ερυθρόλευκους”

Εξάρχεια: Άνδρας κρατούσε φυλακισμένη 23χρονη και την εξέδιδε

Κρήτη: Απεγκλωβισμός ανδρών από δύσβατα σημεία