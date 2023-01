Κοινωνία

Τροχαίο: Τα αίτια της παράσυρσης οδηγού νταλίκας από άλλη νταλίκα

Σοκάρουν τα αίτια του θανάτου του άνδρα που παρασύρθηκε και συνεθλίβη από συνάδελφό του.

(εικόνα αρχείου)

Σοκάρει το τροχαίο που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Αερινού το Σάββατο, όταν οδηγός νταλίκας παρασύρθηκε και βρήκε φριχτό τέλος από συνάδελφό του.

Ο 53χρονος από τη Λάρισα έχασε τη ζωή του, όταν συνεθλίβη από άλλο φορτηγό που έπεσε στο δικό του το οποίο είχε υποστεί βλάβη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο άτυχος οδηγός κατέβηκε να ελέγξει βλάβη που είχε υποστεί το φορτηγό του. Την ώρα που κατέβηκε από τη νταλίκα στο οδόστρωμα, προκειμένου να τοποθετήσει τον χαρακτηριστικό κώνο που ειδοποιεί τους οδηγούς να κόψουν ταχύτητα διότι κάτι έχει συμβεί, περνούσε το άλλο φορτηγό. Έπεσε πάνω στο όχημα και στον 53χρονο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο άτυχος αυτοκινητιστής από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης σφηνώθηκε κάτω από τις ρόδες του φορτηγού του. Τα τραύματά του ήταν παρά πολύ σοβαρά, ενώ υπέστη ακατάσχετη αιμορραγία.

Στην περιοχή έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά παρά τις προσπάθειες των διασωστών ο άτυχος 53χρονος άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αχιλλοπούλειο».

Ο οδηγός της δεύτερης νταλίκας τραυματίστηκε ελαφρά, με αυτόπτες μάρτυρες να μεταφέρουν ότι ήταν σοκαρισμένος και έλεγε ότι δεν αντιλήφθηκε άνθρωπο στο οδόστρωμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η νταλίκα που οδηγούσε ο 53χρονος μόλις είχε σταθμεύσει λόγω της βλάβης. Το δρομολόγιο του Λαρισαίου οδηγού θα τερμάτιζε στη γειτονική πόλη. Δυστυχώς έμελλε να είναι το τελευταίο για τον ίδιο.

Προανάκριση διενεργεί το τμήμα Αυτοκινητοδρόμων.

Πηγή: gegonota.news

