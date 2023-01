Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ένταση μεταξύ οπαδών και αστυνομικών λίγο πριν το ντέρμπι. Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από την ρίψη χημικών.

(εικόνα αρχείου)

Επεισόδια σημειώθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, λίγη ώρα πριν την έναρξη του ντέρμπι μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.

Ομάδες οπαδών έχοντας ως ορμητήριο το άλσος, πραγματοποίησαν επιθέσεις με μολότοφ και αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χημικών με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική στην περιοχή. Πολλά μαγαζιά άδειασαν και οι φίλαθλοι κατευθύνθηκαν προς τη Δεκελείας.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν λίγο πριν φτάσουν οι αποστολές των ομάδων στην OPAP Arena για το ντέρμπι.

