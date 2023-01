Αθλητικά

Ατρόμητος: Υποχρέωσε σε νέα ήττα τον Ιωνικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνήλθε από την ήττα ο Ατρόμητος, που ανάγκασε σε ακόμα μία τον Ιωνικό.

Ο Ατρόμητος συνήλθε άμεσα μετά την ήττα στο Αγρίνιο στις 4/01 και με το σκορ που έχασε από τον Παναιτωλικό, νίκησε σήμερα τον Ιωνικό (2-0) στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Κιάρτανσον στο 4΄ με πέναλτι και Ροτάριου στο 59΄ με πλασέ ήταν οι σκόρερ των «κυανόλευκων», που έπαιζαν με παίκτη περισσότερο από το 2΄ μετά την αποβολή του Τσιμπσάχ με απευθείας κόκκινη κάρτα! Τρίτη σερί ήττα για τον Ιωνικό μετά το 1-1 με τον Παναθηναϊκό στις 21/12.

Ένα τραγικό λάθος στην άμυνα του Ιωνικού, στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (2΄) έδωσε την ευκαιρία στον Ατρόμητο να μπει στο ματς με γκολ... από τ΄ αποδυτήρια. Ο Κιάρτανσον έκλεψε από τον Τσιμπσάχ, ο οποίος αναγκάστηκε να τον ανατρέψει στην περιοχή κι αμέσως ο Παπαδόπουλος υπέδειξε το πέναλτι κι απέβαλλε με κόκκινη κάρτα τον παίκτη του Ιωνικού. Ο «παθών» ήταν ψύχραιμος από την «ασβεστένια βούλα» και με τον τρόπο αυτό έγινε το 1-0.

Παίζοντας από νωρίς με παίκτη παραπάνω ο Ατρόμητος επέβαλλε το ρυθμό του και προσπάθησε να «κλειδώσει» τη νίκη του πετυχαίνοντας ένα δεύτερο γκολ. Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν έχασε αρκετές ευκαιρίες, ωστόσο, μπήκε στ΄ αποδυτήρια με το υπέρ της 1-0.

Στο 21΄ η κεφαλιά του Κιάρτανσον έφυγε άουτ, την ίδια εξέλιξη είχε και το σουτ του Κεσχρίντα στο 28΄, ενώ στο 33΄ ο Κιάρτανσον «εκτέλεσε» αμέσως μετά την πάσα του Ροτάριου, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε εξ επαφής σε κόρνερ.

Κορυφαία ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο πρώτο ημίχρονο χάθηκε στις καθυστερήσεις, με τον Χουτεσιώτη να κάνει σπουδαία διπλή απόκρουση αρχικά στο σουτ του Ρομπάιγ και στη συνέχεια στο πλασέ του Φριντζόνσον.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε στο β΄ μέρος, με τον Ατρόμητο να προσπαθεί να σκοράρει για να απλοποιήσει τα πράγματα και τον Ιωνικό ν΄ αμύνεται και να ψάχνει μια καλή αντεπίθεση για να ισοφαρίσει.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν τελικά το γκολ που έψαχναν στο 59΄. Ο Ρομπάιγ με ωραίο τακουνάκι βρήκε τον Ντε Μποκ, αυτός έκανε την παράλληλη πάσα στην περιοχή και ο Ροτάριου σε άδεια εστία δεν είχε κανένα πρόβλημα για να «γράψει» το 2-0.

Ο ρυθμός του ματς έπεσε στη συνέχεια, με τον Ατρόμητο να φτάνει πολύ εύκολα στην 6η εφετινή του νίκη στο πρωτάθλημα, την ώρα που ο ουραγός Ιωνικός γνώρισε την 11η ήττα του σε 17 αγώνες!

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος

Κίτρινες: Ντε Μποκ - Κάνιας, Μάντζης

Κόκκινες: Τσίμπσαχ (2΄)

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Μάριτς, Ντε Μποκ, Κεσχρίντα, Χατζηϊσαίας, Στρούγγης, Γκονζάλες, Φριντζόνσον (79΄ Οικονομίδης), Έρλινγκμαρκ, Ροτάριου (79΄ Κλωναρίδης), Κιάρτανσον (74΄ Τζαβίδας), Ρομπάιγ (85΄ Τζοβάρας)

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Σόουζα, Τσίμπσαχ, Βαλεριάνος, Μύγας (79΄ Ελευθεριάδης), Τσιγκρίνσκι, Ρομαό, Λοβέρα (29΄ Κάνιας), Σάκιτς, Άοσμαν (55΄ Φαντιγκά), Μάντζης

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκικοί ισχυρισμοί ότι η ελληνική ακτοφυλακή παρενόχλησε ψαράδες (βίντεο)

Εξάρχεια: Σουηδός έκανε βουτιά θανάτου

Νίκος Τεμπονέρας: Η δολοφονία του καθηγητή που συγκλόνισε το Πανελλήνιο