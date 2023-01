Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη: Επιστροφή στα σχολεία χωρίς μάσκα – Η γρίπη δεν είναι ακόμα σε έξαρση

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 μίλησε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μία μέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία.

«Τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν και αυτήν τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε, δεν χρειάζεται μάσκα», ξεκαθάρισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου η Ματίνα Παγώνη.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ εξήγησε πως διανύουμε τους μήνες που παραδοσιακά είχαμε έξαρση των ιώσεων, τις οποίες όμως είχαμε ξεχάσει λόγω κοορονοϊού.

Η Μ. Παγώνη τόνισε πως «χρειάζεται προσοχή», όχι όμως ακόμα μάσκα.

«Αν κάποιο παιδί θέλουν οι γονείς του να το βάλουν μάσκα, ας του βάλουν», είπε σχετικά.

Επεσήμανε, ωστόσο, πως, «πηγαίνοντας τα παιδιά στο σχολείο θα πάρουν πάλι από τους γονείς τους τις οδηγίες για πλύσιμο χεριών και αντισηπτικό. Καλό θα είναι τα παιδιά πριν πάνε στο σχολείο, να τους κάνουν ένα τεστ για κορονοϊό».

Όπως είπε η Ματίνα Παγώνη, οι γιατροί περίμεναν το κύμα αυτό των ιώσεων.

«Η γρίπη δεν είναι ακόμα σε έξαρση, θα είναι μετά τις 15 Ιανουαρίου και μέχρι τέλη Φεβρουαρίου», είπε και συνέστησε και στους γονείς «προσοχή και όχι πανικό».

Σχετικά τέλος με την νέα υποπαραλλαγή του κορονοϊού, είπε πως, «έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, αλλά έχει συμπτωματολογία κρυολογήματος» και διαβεβαίωσε πως «δεν έχει εντοπιστεί προς το παρόν στη χώρα μας το στέλεχος».

