Πισπιρίγκου: Στο ΜΟΔ για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Ενώπιον του δικαστηρίου αναμένεται να βρεθεί η Ρούλα Πισπιρίγκου, κατηγορούμενη για το θάνατο της κόρης της. Η δικογραφία της υπόθεσης.

Σχεδόν ένα χρόνο από τον θάνατο της Τζωρτζίνας Δασκαλάκη , η μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου θα βρεθεί αύριο απέναντι στους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κατηγορούμενη ως υπαίτια για ένα "εγκληματικό σχέδιο εξόντωσης" της κόρης της . Ένα δόλιο σχέδιο το οποίο ,κατά τις δικαστικές αρχές, πριν "αποδώσει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα" για την κατηγορουμένη ,άφησε το παιδί με τετραπληγία στα επτάμισι του χρόνια.

Η εξέλιξη της δίκης ,που εισάγεται με νούμερο 1 στο πινάκιο του δικαστηρίου, είναι αμφίβολη καθώς ο συνήγορος της 34χρονης κατηγορουμένης Αλέξης Κούγιας, φέρεται να σκοπεύει να ζητήσει την αναβολή της εκδίκασης επικαλούμενος κυρίως ισχυρά κωλύματα με εν εξελίξει δίκες που παρίσταται. Έτσι δεν αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία ακόμη κι αν το δικαστήριο απορρίψει το αίτημα του κ. Κούγια, περισσότερο πιθανό θεωρείται να δώσει διακοπή σε άλλη δικάσιμο.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου είναι υπόλογη για την δολοφονία της Τζωρτζίνας στις 29 Ιανουαρίου 2022 στο Νοσοκομείο Παίδων "Αγλαϊα Κυριακού" ,αλλά και για την απόπειρα δολοφονίας της πρωτότοκης κόρης της, στις 11 Απριλίου 2021. Τότε το παιδί ,που είχε εισαχθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας , χωρίς καμία παθολογική ένδειξη είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, η οποία, σύμφωνα με το βούλευμα παραπομπής της κατηγορούμενης, ήταν αποτέλεσμα χορήγησης ισχυρής τοξικής ουσίας, πιθανότατα κεταμίνης, συμβάν που αντιμετωπίστηκε μετά από τεράστια προσπάθεια των γιατρών. Η Τζωρτζίνα επέζησε εκείνη την φορά, όμως είχε υποστεί υποξική - ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την δικογραφία, "να μεταβληθεί από ένα υγιέστατο κοριτσάκι σε ένα ολοκληρωτικά ανάπηρο άτομο και "βάρος" πλέον για την καθημερινότητα και την εξέλιξη της ζωής της κατηγορουμένης, ιδίως μετά την ουσιαστική απομάκρυνση του πατέρα του, από αυτήν".

Η Τζωρτζίνα παράλληλα, βίωσε δυσβάστακτα, τραυματικά γεγονότα με τις απώλειες των δύο μικρότερων αδελφών της που "πήγαν στον ουρανό": πρώτη η 3,5 ετών Μαλένα τον Απρίλιο του 2019 στο Νοσοκομείο "Αγλαΐα Κυριακού" και μετά η μόλις έξι μηνών Ίριδα τον Μάρτιο του 2021 στο σπίτι της οικογένειας. Το μωρό κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με την Τζωρτζίνα και φαίνεται να εξέπνευσε από ασφυκτικό θάνατο. Η 34χρονη είναι κατηγορούμενη και για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών και εκκρεμεί η απολογία της.

Για τις δικαστικές αρχές ο θάνατος της "Γεωργίας Δασκαλάκη σε ηλικία 8 ετών και 3 μηνών" ,πρώτου παιδιού της οικογένειας από την Πάτρα , χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πλέον "επαχθή εγκλήματα" με "ιδιαίτερα χαρακτηριστικά" με δράστη μία μητέρα "ψυχρή" και "άστοργη". Η 34χρονη ,κατά την εκτίμηση των δικαστών ,απορροφημένη από την προσπάθεια συνεχούς "διεκδίκησης" του ,πλέον εν διαστάσει ,συζύγου ,με τον οποίο είχαν μία ταραχώδη σχέση με "αναχωρήσεις και επιστροφές", όταν απορρίφθηκε ερωτικά από αυτόν, προχώρησε στην επιχείρηση εκδίκησής του, "δια της θανάτωσης" του παιδιού. Αποφάσισε να εξοντώσει και το αγαπημένο παιδί του συζύγου της, όταν είδε πως εκείνος επέστρεψε στο σπίτι χωρίς όμως να τερματίσει μία σχέση που είχε στο μεταξύ συνάψει με μία άλλη γυναίκα.

Μία "άκαρδη εξόντωση" αναφέρεται στην δικογραφία

Σήμερα ο πατέρας της Τζωρτζίνας είναι πια απέναντι από την Ρούλα Πισπιρίγκου , καθώς έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (Πολιτική Αγωγή).

Σύμφωνα με το βούλευμα παραπομπής της 34χρονης, η οποία κρίθηκε προφυλακιστέα για τον θάνατο της Τζωρτζίνας τον Απρίλιο του 2022, βασικός άξονας του δόλιου σχεδίου που εξύφανε η κατηγορούμενη για την εξόντωση του πρώτου της παιδιού, ήταν το να επέλθει ο θάνατος εντός Νοσοκομείου, ώστε να μην υποψιαστεί κανείς την μητρική παρέμβαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία των δικαστικών αρχών η πρωτότοκη κόρη της οικογένειας Δασκαλάκη, ένα υγιές χαρούμενο και κοινωνικό παιδί , κατέληξε μετά από ενέργειες της μητέρας του. Κατά τον Εισαγγελέα Γιώργο Νούλη που εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών να παραπέμψει την Ρούλα Πισπιρίγκου σε δίκη, η 34χρονη πριν πετύχει τον στόχο της , ταλαιπώρησε την Τζωρτζίνα με μία βασανιστική για το παιδί "διαδρομή προς τον θάνατο" . Συνεχείς εισαγωγές σε νοσηλευτικά ιδρύματα "χωρίς υπαρκτά προβλήματα υγείας επικαλούμενη ψευδή ιατρικά δεδομένα" αλλά και "επιθετική επιμονή της παράτασης της νοσηλείας του παιδιού" αναφέρει μεταξύ άλλων ο Εισαγγελέας.

Σκοπός της Πισπιρίγκου, κατά τον Εισαγγελέα, ήταν να εμφανιστεί ως μία στοργική μητέρα απομακρύνοντας από πάνω της κάθε υποψία.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, μετά τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, το μόνο εν ζωή παιδί της οικογένειας, "ήταν προγραμμένο" . Το κοριτσάκι "δεν μπορούσε να προστατεύσει επιτυχώς τον εαυτό της από επίθεση της ίδιας της μητέρας της. Πολύ δε περισσότερο κατά την τελική σε βάρος της προσβολή μετά την αναπηρία της, στην οποία την καταδίκασε η κατηγορουμένη.."επισημαίνεται στην δικογραφία, η οποία αναφέρεται σε "άκαρδη εξόντωση" του παιδιού .

Πλην των επιστημονικών δεδομένων, τα οποία αμφισβητεί η 34χρονη, και των μαρτυριών που περιλαμβάνονται στην δικογραφία, οι δικαστές που παρέπεμψαν σε δίκη την Ρούλα Πισπιρίγκου, δίνουν μεγάλη έμφαση στην προσωπικότητα της κατηγορουμένης, καθώς θεωρούν ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, ανακύπτει και το κίνητρο των πράξεων της, αλλά και η διαχείριση των συνεπειών τους. "Φαίνεται να υπάρχει μία εξιδανίκευση του θανάτου, που καταργεί για πάντα την ιδέα ότι ο άλλος, είναι άλλος. Και έτσι δεν μπαίνει στο πένθος και τον πόνο" αναφέρει η ειδική επιστήμονας που ως πραγματογνώμονας συνάντησε δύο φορές στις φυλακές ,την 34χρονη.

Την κρίνουν δε, άτομο ιδιαίτερα επικίνδυνο με "θρασύτητα, έντονη αντικοινωνικότητα, αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή".

Η ίδια η κατηγορουμένη αρνείται όσα της αποδίδονται , ισχυριζόμενη πως οι γιατροί και όχι η ίδια, χορήγησαν κεταμίνη στην πρωτότοκη κόρη της "Αρνούμαι στο σύνολο της την αποδιδόμενη σε μένα κατηγορία, ποτέ δεν επιδίωξα, επιθύμησα ή προκάλεσα το θάνατο του παιδιού μου. Καμιά μητέρα δεν μπορεί να κάνει κακό στο ίδιο της το παιδί. Η Τζωρτζίνα ήταν το πρώτο μου παιδί και αποτελούσε την μεγάλη μου αδυναμία" ανέφερε στην απολογία της στην Ανακρίτρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

