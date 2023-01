Αθλητικά

Κολοσσός - Λαύριο: Νίκη με ανατροπή για τους Ροδίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κολοσσός παρότι βρέθηκε να χάνει και με διψήφιες διαφορές, ανέτρεψε την εικόνα στο τέλος του αγώνα φτάνοντας έτσι στην νίκη.

Με ανατροπή από το -12 (52-64 στο 26΄), ο Κολοσσός υπερασπίστηκε την έδρα του, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική νίκη του στην Α1 Ανδρών/Basket League και έκτη στο σύνολο. Οι «θαλασσί» επικράτησαν με 90-87 του Λαυρίου, για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας την ομάδα του Χρήστου Σερέλη στην ένατη ήττα της, με την οποία παρέμεινε στην προτελευταία θέση της κατάταξης.

Κορυφαίος των νικητών ο Δημήτρης Κατσίβελης με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του αποδείχθηκε ο Μάικλ Ντίξον με 16 πόντους. Με νταμπλ νταμπλ (14π., 11ρ.) ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Κρις Κόφι. Από το Λαύριο ξεχώρισε ο Αρ Τζέι Κόουλ με 27 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 48-49, 64-71, 90-87.

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τον Κολοσσό στο +8 (28-20), το Λαύριο ανέβασε ταχύτητα και από το εις βάρος του -14 στο 14΄ (35-22), απάντησε με επιμέρους σκορ 6-22, για το 41-44 στο 17΄. Από εκείνο το σημείο και μετά η ομάδα του Χρήστου Σερέλη κυριάρχησε στο παρκέ και με όπλο την άμυνα ξέφυγε στο 26΄ με +12 (52-64), ενώ έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +7 (64-71).

Στον... επίλογο του αγώνα, όμως, ο Κολοσσός ενεργοποίησε τη δική του άμυνα, κράτησε κάτω από τους 20 πόντους το Λαύριο και με τους φιλοξενούμενους να τα έχουν με την αστοχία τους στο τελευταίο λεπτό, ο Κολοσσός ουσιαστικά δεν αισθάνθηκε απειλή μέχρι το τελικό 90-87.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα - Πουρσανίδης Κ. - Θεοδωρόπουλος.

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Παπαθεοδώρου): Όσμπορν, Ντίξον 16 (1), Χατζηδάκης 6, Κατσίβελης 21 (1), Ιορδάνου, Κένταλ 11 (1), Μορέιρα 10, Κόφι 14 (1), Τιγκ 12 (1).

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Φλαγκ 10 (1), Κόουλ 27 (4), Ρεμί 2, Κουζέλογλου 9, Γερομιχαλός 3 (1), Γκρέι 3 (1), Νικολαΐδης Αλ. 2, Λάνγκεβιν 10, Ζάρας 12 (2), Κολοβέρος 9 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Άνδρας κρατούσε φυλακισμένη 23χρονη και την εξέδιδε

Δωρεά οργάνων – Θωμάς: Ενός λεπτού σιγή στο χειρουργείο (βίντεο)

Τροχαίο: Τα αίτια της παράσυρσης οδηγού νταλίκας από άλλη νταλίκα