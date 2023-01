Κοινωνία

Κιβωτός του Κόσμου – Πατέρας Αντώνιος: Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεσή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας Αντώνιος καλείται να αντικρούσει τις σοβαρές καταγγελίες παιδιών που φιλοξενήθηκαν σε δομές της Κιβωτού.

Αντίστροφα μετρά, πλέον, ο χρόνος για τις εξηγήσεις του ιδρυτή της ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου στις Εισαγγελείς Ανηλίκων που τον έχουν καλέσει τη Δευτέρα σε κατάθεση ως ύποπτο για την διάπραξη αδικημάτων μεγάλης ποινικής και ηθικής απαξίας σε βάρος ανήλικων παιδιών.

Ο πατέρας Αντώνιος καλείται να αντικρούσει τις σοβαρές καταγγελίες παιδιών που φιλοξενήθηκαν σε δομές της Κιβωτού. Καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις αλλά και για σωρεία κακοποιητικών και προσβλητικών συμπεριφορών , για τις οποίες οι δύο Εισαγγελείς Ανηλίκων Αικατερίνη Κοπελάκη και Δάφνη-Κυριακή Τσίχλη που ερευνούν την υπόθεση , ζητούν τον αντίλογο του , πριν αποφανθούν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Ο ιερωμένος πιθανότατα δεν θα προσέλθει ο ίδιος στην Εισαγγελία Ανηλίκων, αλλά δια των συνηγόρων του θα λάβει αντίγραφα της δικογραφίας και θα αιτηθεί προθεσμία για την κατάθεση του.

Η κλήση σε ανωμοτί κατάθεση που έχει αποσταλεί στον πατέρα Αντώνιο αφορά στο κακούργημα της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος με την δικογραφία να περιλαμβάνει δύο περιπτώσεις φιλοξενούμενων αγοριών. Παράλληλα του ζητούνται εξηγήσεις και για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμων προσώπων κατά συρροή.

Η υπό έρευνα κατηγορία της ασέλγειας αφορά τις καταγγελίες ενός 19χρονου ,σήμερα, πρώην φιλοξενούμενου σε σπίτι της Κιβωτού σε πόλη της επαρχίας και ενός αγοριού 15 ετών. Ο ενήλικος σήμερα καταγγέλων σεξουαλική βία, φέρεται να βρέθηκε σε δομή της Κιβωτού στα 6 του χρόνια και έφυγε από εκεί πριν από λίγο καιρό. Σύμφωνα με πληροφορίες , στις καταθέσεις που έδωσε στις αρχές, ο ενήλικος καταγγέλων περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά σεξουαλικών πράξεων του ιερωμένου με την μορφή παρενοχλητικών χειρονομιών στο σώμα του, τα οποία κάθε μέρα έπρεπε να υφίσταται, όπως ισχυρίζεται, καθώς φοβόταν πως αν αντιδρούσε θα είχαν συνέπειες η μητέρα και ο μικρότερος αδελφός του που έμεναν σε διαμέρισμα του ΜΚΟ.

Ο ίδιος ο ελεγχόμενος κληρικός, δεν αποδέχεται και αμφισβητεί έντονα τις καταγγελίες σε βάρος του , ενώ σε πρόσφατες δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή είπε πως δεν πρόδωσε όσους τον αγαπούν και πως γνωρίζει "την σταυρική και μαρτυρική πορεία προς τον Γολγοθά" το τέλος της οποίας, όπως ανέφερε "είναι η ανάσταση πρώτα ενώπιον του Θεού και ύστερα ενώπιον των ανθρώπων".

Η διερεύνηση της υπόθεσης από την Εισαγγελία Ανηλίκων ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο μετά από την δημοσιοποίηση καταγγελιών τροφίμων στις δομές της Κιβωτού. Οι δύο Εισαγγελείς που διενεργούν την έρευνα φαίνεται να έχουν στην διάθεση τους πάνω από 20 καταθέσεις, στις οποίες κυρίως περιγράφονται περιστατικά βάναυσων συμπεριφορών του προσωπικού του ΜΚΟ σε βάρος παιδιών.

Να σημειωθεί ότι εκτός του ιερέα, σε εξηγήσεις ως ύποπτοι κλήθηκαν και επτά υπάλληλοι της Κιβωτού για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος φιλοξενουμένων σε δομές του ΜΚΟ, οι οποίοι σήμερα θα ζητήσουν νέα προθεσμία για τις εξηγήσεις τους.

Οι υπάλληλοι που έχουν λάβει κλήσεις σε ανωμοτί κατάθεση από την Εισαγγελία Ανηλίκων, προέρχονται από χώρους της Κιβωτού στην Αθήνα οι τρεις, της Χίου οι δύο και του Βόλου οι άλλοι δύο.

Οι έξι από αυτούς καλούνται σε κατάθεση ως ύποπτοι για πρόκληση σωματικών βλαβών σε παιδιά, ( κατά αδύναμων προσώπων) ενώ η έβδομη κλήση ,σε γυναίκα υπάλληλο, αφορά το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η υπάλληλος, επαρχιακής δομής, ερευνάται καθώς, φέρεται, να μην μετέφερε σε γιατρό ή νοσοκομείο, ως εκ της θέσεως της όφειλε, παιδάκι που είχε τραυματιστεί. Οι πράξεις που εξετάζονται για τους υπαλλήλους είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τα τελευταία τρία χρόνια και συγκεκριμένα το διάστημα 2020 έως και το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Τα αίτια της παράσυρσης οδηγού νταλίκας από άλλη νταλίκα

Δωρεά οργάνων – Θωμάς: Ενός λεπτού σιγή στο χειρουργείο (βίντεο)

Παγώνη: Επιστροφή στα σχολεία χωρίς μάσκα – Η γρίπη δεν είναι ακόμα σε έξαρση