Πέτρος Φιλιππίδης: Η ώρα της απολογίας

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα απολογηθεί για όσα του καταλογίζονται ο γνωστός ηθοποιός. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Την δική του εκδοχή για τις βαρύτατες πράξεις σεξουαλικής βίας σε βάρος τριών συναδέλφων του αναμένεται να αναπτύξει δημόσια ο ηθοποιός και θιασάρχης Πέτρος Φιλιππίδης, που την Δευτέρα θα κληθεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να απολογηθεί για όσα του καταλογίζονται.

Μετά από μία διαδικασία που βρίσκεται στον δέκατο μήνα διεξαγωγής της, ο επιφανής σε κωμικούς ρόλους ηθοποιός αναμένεται να κληθεί να αντικρούσει τις μαρτυρίες τριών συναδέλφων του που τον καταγγέλλουν για σεξουαλική βία .

Ο ηθοποιός, που παρέμεινε επί δώδεκα μήνες στην φυλακή για την υπόθεση, δικάζεται από τον περασμένο Μάρτιο κατηγορούμενος για μία πράξη βιασμού και δύο απόπειρες βιασμού.

Σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, ο ηθοποιός φέρεται να βίασε μία συνάδελφο του το 2008, πράξη που έγινε δύο φορές, καθώς και να αποπειράθηκε να βιάσει άλλες δύο ηθοποιούς, το 2010 και το 2014. Σε δύο από τις περιπτώσεις οι πράξεις τελέστηκαν μέσα στο καμαρίνι του, όπου για επαγγελματικούς λόγους βρέθηκαν εκεί οι συνάδελφοι του, ενώ στην τρίτη περίπτωση επιχείρησε να βιάσει συνάδελφο του μέσα στο αυτοκίνητο του, μετά από επαγγελματικό ραντεβού που είχε με την άνεργη, τότε, παθούσα .

Οι τρεις ηθοποιοί που κατηγορούν τον συνάδελφο τους κατέθεσαν στο δικαστήρι, είτε δημόσια, είτε με τις πόρτες κλειστές, ενώ από την αρχή της δίκης στο πλευρό τους βρίσκονται πολλοί συνάδελφοι τους. Στο δικαστήριο κατέθεσαν επίσης αρκετοί ηθοποιοί περιγράφοντας, είτε συγκεκριμένα γεγονότα, είτε αναφερόμενοι σε στοιχεία του χαρακτήρα του κατηγορούμενου ηθοποιού. Μεταξύ αυτών η Κάτια Δανδουλάκη, η Εβελίνα Παπούλια, ο πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας.

Στο πλευρό του Πέτρου Φιλιππίδη βρίσκονται από την πρώτη ημέρα της δίκης η σύζυγος και ο γιος του. Ο ηθοποιός που, σύμφωνα με τον συνήγορο του, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, βγήκε από την φυλακή κατά την διάρκεια της δίκης, τον περασμένο Ιούλιο οπότε το ΜΟΔ έκανε δεκτή την αίτηση αντικατάστασης τη προσωρινής του κράτησης.

Η απολογία του κατηγορούμενου ηθοποιού ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα.

