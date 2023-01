Κοινωνία

Τραγωδία: Βγήκε να ταΐσει τις γάτες και σκοτώθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για γυναίκα που πήγε να ταΐσει τις γάτες που βρίσκονταν στο δρόμο.

Τραγικό τέλος βρήκε μία 87χρονη γυναίκα από πτώση τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στη Βέροια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, στις 16:15, η ηλικιωμένη γυναίκα που διέμενε μόνη της στο διαμέρισμα, επιχείρησε να πετάξει τροφή από το μπαλκόνι της, προκειμένου να ταΐσει τις γάτες που βρίσκονταν κάτω στον δρόμο, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό. Μετά την πτώση περαστικός την είδε στο έδαφος και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια, ούτε για απόπειρα αυτοκτονίας. Η αστυνομία ερευνά τα πιθανά αίτια του συμβάντος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Άνδρας κρατούσε φυλακισμένη 23χρονη και την εξέδιδε

“Τουρισμός για όλους” - Κικίλιας: Νέα κλήρωση για voucher τον Ιανουάριο

Δωρεά οργάνων – Θωμάς: Ενός λεπτού σιγή στο χειρουργείο (βίντεο)