Ο Άρης “καθάρισε” τον Αστέρα

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης στο "Κλ. Βικελίδης".

Άνετη νίκη πέτυχε ο Άρης στο «Κλεάνθης Βικελίδης» επί του Αστέρα Τρίπολης με 3-0, για την 17η αγωνιστική της Super League. Γκαρθία (19΄), Φαμπιάνο (32΄) και Καμάτσο (90΄) ήταν οι σκόρερ των «κιτρίνων», στην επιστροφή του Άκη Μάντζιου ως αντίπαλου της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Στα πρώτα λεπτά του ματς οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της μπάλας, χωρίς βέβαια να δημιουργούν ευκαιρίες. Στην πρώτη ουσιαστική απειλή άνοιξαν το σκορ, στο 19΄΄. Μετά από εκτέλεση κόρνερ και απομάκρυνση της άμυνας των Αρκάδων, ο Μάνου Γκαρθία έκανε ένα συρτό δυνατό σουτ εκτός περιοχής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Άρης είχε νέα καλή στιγμή στο 23ο λεπτό, με τον Νταρίντα να πλασάρει μέσα στην περιοχή, αλλά τον Κουέστα να μπλοκάρει. Στο 32' οι κίτρινοι πέτυχαν κι άλλο γκολ. Ο Μαζικού από τα αριστερά γύρισε την μπάλα στον Γκρέι στην περιοχή. Μετά από σουτ του, η μπάλα έφτασε στον Νταρίντα. Εκείνος με τη σειρά του ψύχραιμα γύρισε στον Φαμπιάνο που την έσπρωξε στα δίχτυα.

Στο δεύτερο μέρος ο Αστέρας ήταν πιο ανεβασμένος στον αγωνιστικό χώρο, με τον Άρη να έχει οπισθοχωρήσει. Στο 58' ο Τιλίκα έκανε το πλασέ εκτός περιοχής και ο Κουέστα απλώθηκε και έδιωξε σε κόρνερ. Στο 63' οι Αρκάδες βρήκαν δίχτυα με τον Ρεγκίς, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Γκαρντάβσκι, ο οποίος τροφοδότησε τον Ισπανό ήταν εκτεθειμένος όταν έπαιρνε την μπάλα.

Ο Άρης διαχειριζόταν το προβάδισμά του, ωστόσο δεν ήταν απειλητικός. Μάλιστα, η πρώτη του τελική ήταν στο δεύτερο μέρος ήταν στο 74' έπειτα από ένα σουτ του Νταμπό, το οποίο έφυγε άουτ. Οι κίτρινοι διαχειρίζονταν το προβάδισμα, ενώ έβρισκαν και χώρους στη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Σε μία από αυτές ο Άρης έκανε το 3-0, με τον Μαντσίνι να τροφοδοτεί τον Καμάτσο, ο οποίος βρήκε δίχτυα με σουτ.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου) : Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μαζικού, Ετέμπο, Νταρίντα, Μαντσίνι, Ματέο Γκαρσία, Μάνου Γκαρθία (66' Νταμπό), Γκρέι (70' Καμάτσο)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Άκης Μάντζιος): Παπαδόπουλος, Καρμόνα, Καστάνιο, Ζουκάνοβιτς, Άλβαρεθ, Ιγκλέσιας, Μουνάφο (87' Κωστέας), Τιλίκα, Μπερτόγλιο (46' Γκαρντάβσκι), Σίτο (75' Ριέρα), Ρεγκίς (87' Καπίγια)

