Πολιτισμός

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Μεγαλοπρέπεια και μηνύματα στην ενθρόνισή του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρών ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, εκπρόσωποι της ελληνικής Πολιτείας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής. Τα μηνύματα που εστάλησαν.

Παρουσία εκπροσώπων του Ιερατείου, της πολιτικής και πολιτειακής ζωής της Κύπρου και της Ελλάδας, καθώς και πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία η τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεωργίου.

Κατά τον ενθρονιστήριο λόγο του, ο νέος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου ανέπτυξε τις προτεραιότητες και το πλαίσιο βάσει του οποίου θα κινηθεί, όπως είπε, από αύριο. ''Η Εκκλησία είναι το καταφύγιο όλων των ανθρώπων. Σε αυτή θα ανατρέξουν άπαντες ζητώντας λύση των ποικίλων προβλημάτων τους, απαντήσεις σε βασανιστικά ερωτήματά τους, προσανατολισμό στα ποικίλα αδιέξοδά τους και είναι καθήκον μου να συμπαρασταθώ και να βοηθήσω τον κάθε άνθρωπο'', σημείωσε ο Μακαριώτατος, ο οποίος αναφέρθηκε στα ζητήματα της παιδείας, της κοινωνίας και ευρεία σειρά θεμάτων στα οποία θα επικεντρωθεί.

Με ειδική μνεία στο Κυπριακό, ο νέος Αρχιεπίσκοπος ανέφερε: ''Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας θα μπορεί να υπολογίζει και στη δική μας υποστήριξη στη διεκδίκηση των δικαίων του λαού μας και στην απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών μας. Δεν θα διστάσουμε, όμως, να επισημάνουμε και να ελέγξουμε κάθε τυχόν εκτροπή και θα αγωνιστούμε να αποτρέψουμε λύσεις που θα θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή μας στην πατρογονική γή'', ανέφερε, κάνοντας έκκληση για ενεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο όπως είπε θα ικανοποιήσει το αίσθημα ασφάλειας του λαού της Κύπρου, θα αποτρέψει τις νέες επεκτατικές κινήσεις της Τουρκίας και θα συντηρήσει και εμπεδώσει τον πόθο της απελευθέρωσης.

Στον προσφωνητικό του λόγο, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αναφέρθηκε στη ρευστότητα και μεταβλητικότητα που επικρατεί ανά το παγκόσμιο, καθώς και στις νέες συνήθειες που υιοθετούνται και από τους χριστιανούς. ''Επιπλέον'', υπογράμμισε ο κ.κ.Ιερώνυμος, ''εσείς έχετε να αντιμετωπίσετε και τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974, οι οποίες παραμένουν αθεράπευτες''.

''Πιστεύω ακράδαντα ότι η διακονία σας θα είναι κατά πάντα λυσιτελής και καρποφόρος, ιδιαιτέρως στα εκκλησιαστικά ζητήματα'', κατέληξε ο κ.κ. Ιερώνυμος.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εκπροσώπησε αποστολή ηγούντος του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα, ο οποίος διάβασε και το μήνυμα του Πατριάρχη, ενώ το μήνυμα του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου μετέφερε ο αποστολικός νούντσιος στην Κύπρο, Αρχιεπίσκοπος Αδελφοτήτων και λόγο ανέγνωσε, εκ μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος.

Παρούσα στην τελετή ήταν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας κα Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Παιδείας της Ελλάδας κος 'Αγγελος Συρίγος, ενώ τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα εκπροσώπησε η κα Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Παρών στην τελετή ήταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κος Ν. Αναστασιάδης, η Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής κα Α. Δημητρίου και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου της Κύπρου.

«Εύχομαι μακράν, ευδόκιμον και δημιουργική διακονίαν επ΄αγαθώ της Εκκλησίας και της πατρίδας μας», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της τελετής ο κος Αναστασιάδης. Μετά το πέρας της τελετής ενθρόνισης, ο Αρχιεπίσκοπος δέχθηκε συγχαρητήρια στο Μέγα Συνοδικό, ενώ το βράδυ θα παραθέσει στη Λευκωσία δείπνο στους επίσημους προσκεκλημένους και αντιπροσώπους.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία: Βγήκε να ταΐσει τις γάτες και σκοτώθηκε

Γρεβενά: Λευκά λουλούδια και μπαλόνια για το τελευταίο αντίο στον Θωμά

Ο Άρης “καθάρισε” τον Αστέρα