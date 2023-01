Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: “Ερυθρόλευκη” νίκη και ρεκόρ από τον Κάναν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Ένωση, ολοκληρώνοντας δίχως απώλειες τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.



Η... βροχή τριπόντων που ξέσπασε στο ΣΕΦ, παρέσυρε την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό να διευρύνει το αήττητο του στην Α1 Ανδρών/Basket League στο 11-0 και να «ζεσταίνεται» ενόψει της «διαβολοβδομάδας» που ακολουθεί στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν 111-71 την Ένωση, για την 11η αγωνιστική, ολοκληρώνοντας δίχως απώλειες τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Στον αντίποδα, η ΑΕΚ υποχώρησε στο 6-5.

Μετρώντας 21/32 τρίποντα και με σεμιναριακή άμυνα σε δεύτερη και τέταρτη περίοδο, o Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ένωση, η οποία από το δεύτερο δεκάλεπτο έχασε την επαφή και περιορίστηκε σε ρόλο θεατή μέχρι το τελικό 111-71.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Πειραιωτών ο Αϊζέια Κάναν, ο οποίος σημείωσε 24 πόντους, ενώ με τα 8 τρίποντα που πέτυχε έγινε ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία του συλλόγου που σημειώνει τον συγκεκριμένο αριθμό περιφερειακών σουτ, ξεπερνώντας τους Μίλαν Τόμιτς και Τάιλερ Ντόρσεϊ, που μετρούσαν από 7.

Από την ΑΕΚ προσπάθησε ο Ακίλ Μίτσελ με 18 πόντους και 10 ριμπαόυντ.

Τα δεκάλεπτα: 31-27, 60-38, 88-58, 111-71





Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, που βρήκε τον Ολυμπιακό στο +4 (31-27), οι «ερυθρόλευκοι» ενεργοποίησαν την άμυνα τους και μετρώντας 12/19 τρίποντα μέχρι το ημίχρονο, έτρεξαν επιμέρους σκορ 29-11 παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +22 (60-38). Μεγάλος πρωταγωνιστής των Πειραιωτών σε αυτό το διάστημα ο Κώστας Σλούκας με 11 πόντους και 3/5 τρίποντα, απέναντι σε μία ΑΕΚ που ήδη είχε υποπέσει σε 11 λάθη.

Στην τρίτη περίοδο, ο Αϊζέια Κάναν πήρε τη σκυτάλη από τα 6.75 από τον Σλούκα, βοηθώντας τον Ολυμπιακό να μη χάσει ρυθμό στην επίθεση. Οι «ερυθρόλευκοι» εκτόξευσαν τη διαφορά στο 27΄ στο +33 (81-48) και έδωσαν πρόωρα τέλος στη σεμνή τελετή...





ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσολάκος, Ξενικάκης, Καρπάνος

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1), Κάναν 24 (8), Φαλ 5, Βεζένκοβ 15, Παπανικολάου 8 (2), Λούντζης 14 (2), Λαρεντζάκης 17 (5), Πάπας 5, Σλούκας 11 (3), Μπόλομποϊ 4, Πίτερς 4, Μπλακ 1.

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Φρέιζιερ 15 (2), Πετρόπουλος 3 (1), Φλιώνης 4, ΜακΓκριφ 6 (1), Μίτσελ 18 (1), Ξανθόπουλος 2, Μητρέλος, Μάντσεν 4, Παπαδάκης 9 (3), Γουίλιαμς 10 (2).

Ειδήσεις σήμερα:

Βραζιλία: Υποστηρικτές του Μπολσονάρου εισέβαλλαν σε κυβερνητικά κτήρια (εικόνες)

Τραγωδία: Βγήκε να ταΐσει τις γάτες και σκοτώθηκε

Καρδίτσα: Πέθανε βρέφος 16 ημερών