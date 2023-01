Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η “Ένωση” πήρε το ντέρμπι και έβαλε “φωτιά” στο πρωτάθλημα

Η ΑΕΚ νίκησε στη Νεα Φιλαδέλφεια και έσπασε το αήττητο του "τριφυλλιού" στη σεζόν.

Με τη δύναμη της έδρας της και 32.000 υποστηρικτών της, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο κλασικό αθηναϊκό ντέρμπι, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League. To μοναδικό γκολ σημείωσε ο Ομπερλίν Πινεδα στο 68ο λεπτό και χάρη σ΄αυτό η Ένωση μείσε στους 4 βαθμούς τη διαφορά της από τους «πράσινους», δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Δοκάρι είχε ο Παναθηναϊκός στο 90+8΄, χαμένο πέναλτι η ΑΕΚ στο 90+10΄!

Από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης ο προσανατολισμός των παικτών του Παναθηναϊκού ήταν ξεκάθαρος: να μην επιτρέψουν στην ΑΕΚ να βρει ρυθμό. Εκείνα τα πεντάλεπτα, δεκάλεπτα της ασφυκτικής πίεσης που χαρακτηρίζουν την ομάδα του Αλμέιδα και ειδικά στην «καυτή» έδρα της, «πνίγουν» τον αντίπαλο.

Πιστοί στο πλάνο τους, οι «πράσινοι» δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να δημιουργήσουν απειλητικές καταστάσεις, με τους Σενκεφελντ, Μάγκνουσον να κυριαρχούν όποτε η ΑΕΚ προσπάθησε να πιέσει από τον αέρα. Παράλληλα, «πάγωναν» όποτε μπορούσαν το παιχνίδι και έτσι κύλησε ένα ολόκληρο ημίχρονο χωρίς... υποψία φάσης. Μόλις δύο φορές «πάτησαν περιοχή» οι γηπεδουχοι, όταν τα σουτ των Αραούχο (33΄), Πινέδα (39΄) βρήκαν στα σώματα. Μόνο στατιστικά καταγράφονται ως τελικές προσπάθειες, όπως και ένα σουτ της... απελπισίας του Μάγκνουσον στο 30΄.

Η ουσία είναι ότι το πλάνο Γιοβάνοβιτς δούλευε μια χαρά στην OPAP Arena. Ο Αλμέιδα ήταν για ακόμα μία φορά αυτός που έπρεπε να βρει λύση, όπως και την περασμένη Τρίτη στα Γιάννινα. Αυτή τη φορά η ΑΕΚ δεν ήταν πίσω στο σκορ (από τον ΠΑΣ έχανε 2-0 στο ημίχρονο) αλλά σε αυτό το ντέρμπι η ισοπαλία ισοδυναμούσε με... νίκη του Παναθηναϊκού.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του ντέρμπι ανήκε στους «πράσινους». Στο 54΄ ο Μπερνάρντ πραγματοποίησε έξοχη ατομική ενέργεια και σούταρε στο «παράθυρο» του Αθανασιάδη, όμως ο Έλληνας γκολκίπερ «απογειώθηκε» σε μια πολύ σπουδαία επέμβαση.

Το σκορ άνοιξε στο 68΄ για τους γηπεδούχους. Ο Πινέδα βρέθηκε στην περιοχή από αριστερά και γύρισε παράλληλα τη μπάλα. Ο Μπρινιόλι την βρήκε, αλλά άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα, δίνοντας το έναυσμα για έξαλλους πανηγυρισμούς στις κερκίδες.

Από το σημείο εκείνο ανέλαβαν δράση στο χώρο του κέντρου οι Σιμάνσκι, Γιόνσον που έκοβαν κάθε «αισιόδοξη» επίθεση των φιλοξενούμενων. Ο Γιοβάνοβιτς έπαιξε ό,τι χαρτί είχε για να «αποδράσει» από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και «άγγιξε» την ισοφάριση στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Σπόραρ πέρασε και τον Αθανασιάδη αλλά από πολύ πλάγια θέση έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι. Αμέσως μετά, ο Φερνάντες κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του από τον Σένκεφελντ και ο Λιβάι Γκαρσία ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Μπρνιόλι απέκρουσε δίνοντας ολιγόλεπτη παράταση στην αγωνία. Η ΑΕΚ κράτησε και πήρε ένα ντέρμπι χωρίς να δημιουργήσει κλασική ευκαιρία, με εξαίρεση το πέναλτι! Όμως η φοβερή της έδρα έπαιξε καταλυτικό ρόλο, αφού έφτασε τις 6 διαδοχικές νίκες στην OPAP Arena, όπου αποδεικνύεται ασυναγώνιστη.

Διαιτητής: Αντόνιο Νόμπρε (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Γκαρσία, Σιντιμπέ – Βέρμπιτς, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Παλάσιος

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Πινεδα (90΄ Φερνάντες), Άμραμπατ (81΄ Τσούμπερ), Γκαρσία, Αραούχο (90+12΄ Μήτογλου)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Χουανκάρ, Κώτσιρας (89΄ Βαγιαννίδης), Μάγκνουσον, Σένκεφελντ, Κουρμπέλης (70΄ Ιωαννίδης), Ρούμπεν Πέρεθ (89΄ Τσοκάι), Μπερνάρντ, Βέρμπιτς (56΄ Τσέριν), Παλάσιος, Σπόραρ

Στο ΚΑΤ διακομίστηκε φίλος της ΑΕΚ ο οποίος υπέστη καρδιακό επεισόδιο περίπου 1,5 ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 70 ετών που βρισκόταν στη θύρα 26, όπου έσπευσε ασθενοφόρο με διασώστες.

Με περίπου 10 λεπτά καθυστέρηση άρχισε το ντέρμπι, λόγω παρατεταμένης ρίψης καπνογόνων από οπαδούς των γηπεδούχων

Στο 66΄ υπήρξε σύντομη διακοπή για μία κροτίδα που έπεσε κοντά στον Μπρινιόλι. Ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο έδαφος, αλλά σηκώθηκε. Λίγο αργότερα σημειώθηκε το γκολ της ΑΕΚ, άναψαν δεκάδες καπνογόνα και ακολούθησε νέα –αυτή τη φορά μεγαλύτερη- διακοπή.

