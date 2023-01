Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Ξεκινά η δίκη για το θάνατο της μικρής Τζωρτζίνας

Ποια αναμένεται να είναι η υποστηρικτική "γραμμή" της κατηγορουμένης.

Σχεδόν ένα χρόνο από τον θάνατο της μικρής Τζωρτζίνας, η μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου θα βρεθεί τη Δευτέρα απέναντι στους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Η εξέλιξη της δίκης ,που εισάγεται με νούμερο 1 στο πινάκιο του δικαστηρίου, είναι αμφίβολη καθώς ο συνήγορος της 34χρονης κατηγορουμένης Αλέξης Κούγιας, φέρεται να σκοπεύει να ζητήσει την αναβολή της εκδίκασης ε πικαλούμενος κυρίως ισχυρά κωλύματα με εν εξελίξει δίκες που παρίσταται.





Υπενθυμίζεται ότι ο θάνατος της Τζωρτζίνας ήταν αυτός που ξεδίπλωσε το «κουβάρι» των θανάτων και των δύο αδερφών της, της Ίριδας και της Μαλένας.