“Πρεμιέρα” για τις χειμερινές εκπτώσεις

Έως πότε θα διαρκέσουν οι εκπτώσεις και ποιες είναι οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου.

Πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 για τις χειμερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως και 28 Φεβρουαρίου 2023 και στις οποίες έχουν εναποθέσει υψηλές προσδοκίες οι έμποροι.

Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 15 Ιανουαρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια από 11πμ έως 8μμ.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής Βασίλης Κορκίδης «ποδαρικό» με εκπτώσεις κάνει φέτος το λιανικό εμπόριο, και περιμένει υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον για το επόμενο δίμηνο.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, «παρά τον κλοιό ακρίβειας και πληθωρισμού, η περυσινή χρονιά έκλεισε με αύξηση της κατανάλωσης και μάλιστα κοντά στο 12%, ενώ εκτιμάται πως συνολικά ο εορταστικός τζίρος αυξήθηκε τον Δεκέμβριο στα 4 δισ. ευρώ από 3,6 δισ. ευρώ τις προηγούμενες χρονιές.

Από πρόσφατη μάλιστα έρευνα στις αγορές της Αττικής προκύπτει πως οι προτεραιότητες την εορταστική περίοδο από το 55% των καταναλωτών ήταν σε ρούχα και παπούτσια, 45% σε τρόφιμα, 43% σε παιχνίδια, 37% σε καλλυντικά, 28% σε προϊόντα τεχνολογίας, 25% σε επώνυμα προϊόντα, 22% σε ποτά και 20% σε διάφορα δώρα.

Την περιόδο των χειμερινών εκπτώσεων οι προτιμήσεις παραμένουν οι ίδιες με μεγαλύτερο όμως ποσοστό στα επώνυμα προϊόντα ένδυσης-υπόδησης και την προσθήκη «λευκών» συσκευών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, επίπλων και όλα τα είδη σπιτιού, που έχουν πάντα πρωτεύοντα ρόλο στις τακτικές εκπτώσεις».

Οι επιχειρήσεις, προσθέτει ο κ. Κορκίδης, είθισται την περίοδο των εκπτώσεων να παρουσιάζουν προς πώληση τα προϊόντα τους σε πολύ συμφέρουσες τιμές, προσδοκώντας αφενός στο «ξεστοκάρισμα» των εποχικών ειδών και αφετέρου στη βελτίωση της ρευστότητας τους.

Ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι «οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις γίνονται σε μία ιδιαίτερη περίοδο όπου η οικονομία έχει ισχυροποιηθεί με την κυβέρνηση να συνεχίζει την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, γεγονός που έχει αυξήσει τις προσδοκίες του εμπορικού κόσμου ο οποίος ευελπιστεί σε μία «ζεστή» κίνηση εν μέσω χειμώνα που ακόμα αναμένεται.

Ας μην ξεχνάμε ότι το χρονικό εύρος δύο μηνών των εκπτωτικών χαμηλών τιμών, μειώνει έως και μια μονάδα τον πληθωρισμό. Παράλληλα το μεγάλο χρονικό διάστημα δίνει την ευκαιρία στο καταναλωτικό κοινό να αξιοποιήσει το χρόνο, ώστε να αξιολογήσει τα αγαθά τα οποία θέλει να αγοράσει.

Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η μεγαλύτερη ανοησία και τιμωρία είναι να προσπαθήσεις να κοροϊδέψεις τον καταναλωτή. Έχει κάνει την έρευνα αγοράς του, μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα online και ό,τι θέλει να αγοράσει το έχει εντοπίσει, το έχει παρακολουθήσει στην τιμή, άρα γνωρίζει εκ των προτέρων τι συμφέρει να αγοράσει.

Έχοντας κατά νου ότι θα προσφερθούν σημαντικές εκπτώσεις ο εμπορικός κόσμος ευελπιστεί ότι η κίνηση θα είναι δυναμικά ανάλογη της έναρξης των εκπτωτικών περιόδων προ των περιορισμών της πανδημίας, ενώ ίσως σηματοδοτήσουν κάτι διαφορετικά καλύτερο με δεδομένο ότι καταργήθηκαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις που λειτουργούσαν «διασπαστικά» στο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Βεβαίως, υπογραμμίζει ο ίδιος, δικαιολογημένα συνεχίζεται η ανησυχία των εμπόρων για το ενεργειακό κόστος, αλλά και το κόστος ανατροφοδότησης των καταστημάτων τους, δεδομένων των μεγάλων ανατιμήσεων τον Ιανουάριο σε σειρά προϊόντων.

Ο πρόεδρος σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα σούπερ μάρκετ, μέτρησε συνολικά απώλειες άνω των 3,5 δισ. ευρώ, τη τελευταία διετία των χειμερινών εκπτώσεων και κινήθηκε σε απογοητευτικά επίπεδα για 8 στους 10 μικρομεσαίους εμπόρους, σε σύγκριση με τα συνήθη επίπεδα τζίρου, προ πανδημίας.

«Ξεκινάμε λοιπόν τις χειμερινές εκπτώσεις του 2023 με στόχο να ανακτήσουμε, αλλά και να ξεπεράσουμε τον τζίρο των 5,5 δις ευρώ του πρώτου διμήνου του 2019» τονίζει ο κ. Κορκίδης.

