Σεισμός στην Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε σήμερα (09.01.2023) το πρωί στις 06:12 στην Κρήτη.

Ο σεισμός στην Κρήτη, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, έγινε 38 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου, σε θαλάσσια περιοχή.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 13,9 χιλιόμετρα.

Λίγη ώρα μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας έγινε και δεύτερος σεισμός στο Λασίθι, 4,2 Ρίχτερ.

