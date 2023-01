Κοινωνία

Κούγιας για Πισπιρίγκου: Γιατί θα ζητήσω την αναβολή της δίκης

«Την κεταμίνη στην Τζωρτζίνα την χορήγησαν οι γιατροί, καθώς ήταν μέρος της θεραπείας», υπογράμμισε ο Κούγιας.

Ο ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας, που έχει αναλάβει την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε πως ήδη έχει υποβάλλει μια σειρά εγγράφων βάσει των οποίων θα ζητήσει αναβολή της έναρξης της δίκης η οποία έχει οριστεί για σήμερα, λόγω κωλύματος με τη συμμετοχή του σε άλλες δίκες οι οποίες αναβλήθηκαν πριν από τις γιορτές και για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος ακόμη και παραγραφής.

Ο κ. Κούγιας ερωτηθείς σχετικά, είπε πως δικονομικά – τουλάχιστον αυτή τη στιγμή – δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η συνένωση των δυο υποθέσεων για τις οποίες κατηγορείται η κυρία Πισπιρίγκου, δηλαδή αυτή για την οποία η δίκη θα μπορούσε να ξεκινήσει σήμερα, του θανάτου της Τζωρτζίνας και της άλλης που αφορά τον θάνατο των δυο άλλων παιδιών, της Μαρίας Ελένης και της Ίριδας. Μάλιστα, ο κ. Κούγιας προέβλεψε ότι η πελάτης του δεν πρόκειται να παραπεμφθεί για τους θανάτους των δυο μικρότερων παιδιών.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η ύπαρξη κεταμίνης στο σώμα της Τζωρτζίνας δεν αμφισβητείται, αλλά αποδεικνύεται από έγγραφα ότι την χορηγούσαν οι γιατροί καθώς αποτελούσε μέρος της θεραπείας. Συμπλήρωσε δε, πως υπέρ της κυρίας Πισπιρίγκου θα καταθέσουν δεκάδες επιστήμονες και κυρίως ιατροδικαστές.

Λίγο μετά τις 8 και μισή έφτασε η κατηγορουμένη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

