Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Άστεγος μαχαίρωσε άστεγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θύμα δέχθηκε μαχαιριές, στο πρόσωπο, τον θώρακα και την κοιλιακή χώρα. Ποια ήταν η αφορμή για το αδιανόητο περιστατικό.

Άστεγος μαχαίρωσε άστεγο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Κυριακής απέναντι από τον Λευκό Πύργο και συγκεκριμένα έξω από το θέατρο «Αλέξανδρος».

Αφορμή στάθηκε η επιθυμία του ενός να φάει και η απάντηση του άλλου ότι δεν έχει να του δώσει.

Το περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας μετά από ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Εθελοντικής Διακονίας Αστέγων, Κυριακή Φράγκου.

«Από αυτά που γνωρίζω για την επίθεση, ο δράστης ζήτησε φαγητό από το θύμα, όμως εκείνος δεν είχε να του δώσει», λέει η κ.Φράγκου στο thestival.

«Αφού δεν του έδωσε φαγητό, τον άφησε να κοιμηθεί και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε, για να μην μπορεί να αντιδράσει» προσθέτει. Όπως αναφέρει ο δράστης δεν είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά αφού στο παρελθόν έχει επιτεθεί και στην ίδια.

Το θύμα, ηλικίας 52 ετών, δέχθηκε τρεις μαχαιριές, στο πρόσωπο, τον θώρακα και την κοιλιακή χώρα.

Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Πηγή: thestival

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Παυλάκης: Να επιστρέψει η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία

Βραζιλία - Μπολσονάρου: Καταδίκασε την εισβολή στα κυβερνητικά κτήρια (εικόνες)

Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 176 σημεία