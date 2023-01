Κοινωνία

Βριλήσσια: Κλοπή σε σπίτι γιατρού με... χρυσή λεία

Στόχος διαρρηκτών έγινε μεγαλογιατρός της Αθήνας με τους κακοποιούς να του αρπάζουν πολύ μεγάλο χρηματικό και να γίνονται... καπνός.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 48χρονου ορθοπεδικού που διαμένει στα βόρεια προάστεια και συγκεκριμένα στα Βριλήσσια όταν επέστρεψε στο σπίτι διαπίστωσε ότι είχαν κάνει φτερά πάνω από 160.000 ευρώ χαρτονομίσματα, κοσμήματα, και χρυσές λίρες.

Μάλιστα, ο γιατρός είχε κρύψει τα χρήματα σε διάφορα σημεία του σπιτιού του, αλλά οι δράστες κατάφεραν και τα εντόπισαν.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση είναι ότι δεν υπήρχαν σημάδια διάρρηξης.

