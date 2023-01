Life

Ο Αντύπας δέχθηκε επίθεση ενώ τραγουδούσε (βίντεο)

Τι ακριβώς συνέβη και ο τραγουδιστής δέχθηκε αυτή την επίθεση... ενώ τραγουδούσε.

Άφωνος έμεινε ο γνωστός τραγουδιστής Αντύπας όταν, κατά τη διάρκεια που βρισκόταν στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται και ερμήνευε την μεγάλη επιτυχία του «Είμαι στα χάι μου», ένας άνδρας ανέβηκε στη σκηνή του επιτέθηκε φραστικά και στη συνέχεια τον χτύπησε.

Το γεγονός γρήγορα μαθεύτηκε μέσω βίντεο που διέρρευσε στην πλατφόρμα του TikTok.

Μια από τις κοπέλες, που πουλούσαν λουλούδια στο νυχτερινό κέντρο, φαίνεται να μπήκε στη μέση για να χωρίσει τους δύο άνδρες, με αποτέλεσμα ο θαμώνας να τη σπρώξε και να συνεχίζει τον καβγά. Έπειτα στη σκηνή ανέβηκαν θαμώνες του μαγαζιιού, οι οποίοι κατάφεραν να τον απομακρύνουν από τη σκηνή και ο Αντύπας να συνεχίσει το πρόγραμμά του.

