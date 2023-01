Κοινωνία

Απολογία Φιλιππίδη: “δεν είμαι βιαστής, είμαι άπιστος” (βίντεο)

Ξεκίνησε πριν από λίγο η απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη στη κατάμεστη αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας για τα αδικήματα του βιασμού και της απόπειρας βιασμού σε βάρος τριών γυναικών συναδέλφων του.

Η πρόεδρος της έδρας τον ρώτησε αν θέλει να καθίσει σε καρέκλα και αν είναι καλά στην υγεία του.

Απατώντας ο Πέτρο Φιλιππίδης είπε: «Όπως καταλαβαίνεται είναι παρά πολύ δύσκολο. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρεθώ σε αυτή τη θέση στα 60 μου χρόνια. Άδικα. Με λένε Πέτρο Φιλιππίδη και ό,τι έχει μείνει από αυτό. Γεννήθηκα το 1962 αλλά η μητέρα μου με έγραψε το 1963 για να κερδίσω χρόνια. Θα μιλήσω για τη ζωή μου. Αν σε κάποιους φαίνεται αστεία δεν με πειράζει. Θα μιλήσω από την καρδιά μου. Μιλώντας για το ήθος και τον χαρακτήρα μου δεν ξέρω αν μιλώ για μένα. Έχω κατηγορηθεί για πράγματα που πάντα σιχαινόμουν. Δεν είμαι καλός στο λόγο, πάντα είχα ένα κείμενο ένα ρόλο…»

Πρόεδρος: Είχατε πάντα ένα κείμενο. Εδώ είναι η πραγματική ζωή.

Συνεχίζοντας ο Π. Φιλιππίδης είπε: «Δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο. Η ζωή μου καταστράφηκε. Ο ίδιος καταστράφηκα. Η προσωπική μου ζωή. Η οικογενειακή μου ζωή. Οικονομικά είμαι κατεστραμμένος. Εξαιτίας της δίκης μου καταστροφής καταστράφηκαν και οι γύρω μου. Όσο σκεφτόμουν τη ζωή μου μέσα στη φυλακή, σκεφτόμουν ότι μεγάλωσα με γυναίκες. Γεννήθηκα στην Σοφοκλέους. Εκείνη την εποχή ήταν η περιοχή με τα μπουρδέλα. Εγώ μεγάλωσα μέσα σε αυτές τις γυναίκες. Έπαιζα εκεί με τους φίλους μου. Τους μιλούσαμε. Είχα πάντα μια βαθιά εκτίμηση, αγάπη και θαυμασμό για αυτές. Όχι μόνο γι αυτές. Για όλες τις γυναίκες…





Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας στο "Πρωινό" ο κ. Φιλιππίδης είπε πως "με λένε βιαστή, όμως δεν είμαι βιαστής".

Μάλιστα, ο ίδιος είπε ότι εξερράγη όταν "η Λένα Δροσάκη μίλησε και για ένα άλλο βιασμό" ενώ αναφερόμενος στη μητέρα της πρώτης καταγγέλουσας ανέφερε πως "προσπάθησε η καταγγέλουσα να εκμεταλλευητεί τη σχέση της μητέρας της με τον τραγουδιστή, Δημήτρη Μπάση".

Λίγο αργότερα "έσπασε" και ανέφερε πως "η φυλακή δεν είναι αυτό που βλέπετε, είναι πολύ σκληρές συνθήκες" ενώ αναφέρθηκε και σε συναδέλφους του που κατέθεσαν εναντίον του.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε στο ΄"Πρωινό" πως πριν του αποδοθούν καταγγελίες είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πέτρο Φιλιππίδη και ο ηυθοποιός του είπε "Γιώργο είμαι πολύ άπιστος, αλλά όχι βιαστής".

Η απολογία του ηθοποιού συνεχίζεται.





