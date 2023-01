Κοινωνία

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Από πού θα ξεκινήσει η κακοκαιρία απόψε. Την Τρίτη αναμένεται να κορυφωθούν τα καιρικά φαινόμενα. Δείτε αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Πρόσκαιρη επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από σήμερα το βράδυ (09-01-2023) έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (11-01-2023) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, κατά τόπους χαλαζοπτώσεις και από θυελλώδεις ανέμους εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στα πελάγη, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά:

Α. Σήμερα Δευτέρα (09-01-2023) από τις βραδινές ώρες

α) Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

β) Θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Ιόνιο.

Β. Αύριο Τρίτη (10-01-2023)

α) Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται να εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην Ήπειρο, μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, από τις προμεσημβρινές μέχρι και τις βραδινές ώρες στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και από τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Τα ισχυρά φαινόμενα το μεσημέρι-απόγευμα πρόσκαιρα θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

β) Θυελλώδεις δυτικοί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Ιόνιο και νότιοι νοτιοδυτικοί εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

γ) Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Γ. Την Τετάρτη (10-01-2023)

α) Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται να εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

β) Θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ θα επικρατήσουν στα Ιόνιο.

