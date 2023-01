Τεχνολογία - Επιστήμη

Σπουδαία ανακάλυψη: Βρέθηκε άστρο με θερμοκρασία 180000 βαθμών Κελσίου

Γιατί η ανακάλυψη προκάλεσε έκπληξη στους επιστήμονες. Ποια η θερμοκρασία στην επιφάνεια του δικού μας ήλιου.

Σε μια σπουδαία ανακάλυψη προχώρησε μια διεθνής ομάδα αστρονόμων. Όπως ανακοίνωσαν εντόπισαν οκτώ από τα πιο καυτά άστρα που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στο σύμπαν και έχουν επιφάνεια με θερμοκρασία πάνω από 100.000 βαθμούς Κελσίου.

Το πιο καυτό άστρο φτάνει τους 180.000 βαθμούς, έναντι μόνο 5.800 βαθμών που έχει η επιφάνεια του Ήλιου μας. Όλα ανήκουν στην κατηγορία των λευκών νάνων.

Οι ερευνητές από τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Νότια Αφρική και την Αυστραλία, με επικεφαλής τον αστρονόμο Σάιμον Τζέφερι του Αστεροσκοπείου και Πλανηταρίου Άρμαγκ στη Βόρεια Ιρλανδία, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Monthly Notices» της βρετανικής Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας, χρησιμοποίησαν για τις παρατηρήσεις τους το Νοτιοαφρικανικό Μεγάλο Τηλεσκόπιο (SALT), το μεγαλύτερο οπτικό τηλεσκόπιο στο νότιο ημισφαίριο με κάτοπτρο 10 επί 11 μέτρων.

Ένα από τα νέα καυτά άστρα αποτελεί το κεντρικό άστρο ενός άγνωστου έως τώρα πλανητικού νεφελώματος που έχει διάμετρο ένα έτος φωτός. Δύο άλλα είναι μεταβλητά άστρα αυξομειούμενης φωτεινότητας. Και τα οκτώ άστρα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο του κύκλου ζωής τους και πλησιάζουν το τέλος τους ως λευκοί νάνοι. Τα εν λόγω άστρα έχουν περίπου το μέγεθος της Γης, αλλά μάζα ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερη, σχεδόν παρόμοια με του Ήλιου. Είναι τα πυκνότερα άστρα που αποτελούνται από κανονική ύλη.

Ο Τζέφερι επεσήμανε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «άστρα με θερμοκρασίες 100.000 βαθμών Κελσίου ή μεγαλύτερες είναι απίστευτα σπάνια. Αποτέλεσε πραγματική έκπληξη ότι βρήκαμε τόσα πολλά τέτοια άστρα. Αυτές οι νέες ανακαλύψεις θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για τα έσχατα στάδια της αστρικής εξέλιξης».

