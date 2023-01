Παράξενα

Λάρισα: Έδεσε τον σκύλο του στο φορτηγό του και τον έσερνε

Το αποτρόπαιο αυτό περιστατικό συγκλόνισε την τοπική και όχι μόνο κοινωνία. Συνελήφθη ο δράστης.

Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αγιάς Λάρισας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, ένας Έλληνας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες το μεσημέρι σε αγροτικό δρόμο του Δήμου Αγιάς, ο δράστης είχε δεμένο με ιμάντα σε προφυλακτήρα εν κινήσει Ι.Χ. φορτηγού αυτοκινήτου του, σκύλο του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ζώου.

Το τραυματισμένο ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς.

