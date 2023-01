Life

Πρίγκιπας Χάρι για τον θάνατο της Νταϊάνας: Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι ανεξήγητα

Τι είπε στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά τη διαρροή αποσπασμάτων από το βιβλίο του «Spare» που θα κυκλοφορήσει αύριο Τρίτη.

Ο πρίγκιπας Χάρι έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά τη διαρροή αποσπασμάτων από τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Spare» (Ρεζέρβα) που αναμένεται να κυκλοφορήσουν αύριο.

Στη βιντεοσκοπημένη συνέντευξη με τον Βρετανό παρουσιαστή Τομ Μπράντμπι, που προβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ITV, ο Χάρι αναφέρεται σε μερικούς από τους πιο εκρηκτικούς ισχυρισμούς του στο βιβλίο, όπως η χρήση ναρκωτικών και η διαταραγμένη σχέση με την οικογένειά του.

Ο πρίγκιπας Χάρι τόνισε ότι είναι «ευγνώμων» για την ευκαιρία που του δόθηκε να πει την ιστορία του στα απομνημονεύματα και είπε ότι αν εξακολουθούσε να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν θα είχε αυτή την ευκαιρία.

Στη συζήτηση ο μικρότερος γιος του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου και της πρώτης συζύγου του Νταϊάνα επέκρινε τον πρώην παρουσιαστή του «Top Gear» Τζέρεμι Κλάρκσον ο οποίος έγραψε, μεταξύ άλλων, στη στήλη του τον περασμένο μήνα ότι «μισεί» τη σύζυγο του Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ σε «κυτταρικό επίπεδο». «Ήταν φρικτό, προσβλητικό και σκληρό για τη σύζυγό μου» είπε ο Χάρι στον Μπράντμπι.

Ο Χάρι αναφέρθηκε επίσης στο ντοκιμαντέρ του Netflix "Harry & Meghan" λέγοντας ότι αισθάνεται ανακούφιση που έχει ολοκληρωθεί. «Το ντοκιμαντέρ του Netflix και το βιβλίο "Spare" είναι η ιστορία μας και δύο πρότζεκτ για το παρελθόν» εξήγησε. «Ήταν απαραίτητα, ήταν απαραίτητα, για τα ιστορικά γεγονότα. Δεν θέλω τα παιδιά μου ή άλλοι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία να σκέφτονται όταν μεγαλώσουν: "Ωχ, αυτό συνέβη"».

«Ήταν μια επώδυνη διαδικασία, κάθαρση μερικές φορές, αλλά το να επιστρέφουμε στα παλιά για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά αυτά τα πρότζεκτ χρειάστηκε πολλή ενέργεια και υπάρχει μεγάλη ανακούφιση τώρα που ολοκληρώθηκαν και τα δύο και πλέον μπορούμε να κοιτάξουμε μπροστά, ανυπομονώ και είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό» συνέχισε, σύμφωνα με το Variety.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Χάρι είπε στον Μπράντμπι ότι ένιωθε «συμπόνια» για τον πατέρα του που έπρεπε να του πει ότι η μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα πέθανε μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1997 και αναφέρθηκε λεπτομερώς στις αναμνήσεις του από την κηδεία της μητέρας του.

Ο Χάρι συζήτησε επίσης για τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το θάνατο της μητέρας του που συνεχίζουν να αιωρούνται λέγοντας: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι ανεξήγητα». Όμως σημείωσε ότι αφού εξέτασε τους φακέλους που σχετίζονται με τον θάνατό της, δεν «είδε πραγματικά ότι υπάρχει νόημα» να ανοίξει άλλη έρευνα.

