Παιδοκτονία στη Βέροια: Ομολόγησε η 29χρονη ότι πέταξε το μωρό της στον Αλιάκμονα

Η μάνα ομολόγησε κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης τον θάνατο του μωρού.



Σοκαριστικές είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση παιδοκτονίαςς στη Βέροια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο σημείο παρουσία ανακριτή, η 29χρονη ομολόγησε ότι η ίδια πέταξε το 11 μηνών βρέφος της στα παγωμένα νερά του φράγματος του Αλιάκμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες καθόλη τη διάρκεια της αναπαράστασης που κράτησε μία ώρα και 40 λεπτά ήταν ψύχραιμη απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή, ενώ έθετε και η ίδια ερωτήματα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η νεαρή γυναίκα συνεχίζει να πιστεύει, πώς το μωρό της είναι ζωντανό και θεωρεί πως οι αστυνομικοί της λένε ψέματα ότι έχει πεθάνει.



Στην απολογία της, η 29χρονη είχε αρνηθεί την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με την οποία διώκεται, υποστηρίζοντας ότι επισκέφθηκε το φράγμα αφήνοντας το βρέφος να παίξει στην τεχνητή λίμνη της Αγίας Βαρβάρας. «Δεν το έριξα στο νερό. Μπουσούλησε κι έπεσε στη λίμνη χωρίς να το δω», φέρεται να υποστήριξε η 29χρονη, ενώ εμφανίστηκε μετανιωμένη που άφησε το παιδί αβοήθητο. «Εάν γύριζα τον χρόνο πίσω θα ήθελα να είχα βοηθήσει το παιδί μου», απολογήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αύριο αναμένεται να εξεταστεί και από ψυχίατρο για να εκτιμηθεί η κατάσταση της, το πόρισμα αναμένεται να συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

