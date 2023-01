Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: 90000000 κρούσματα μόνο σε μία επαρχία!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν το 90% των κατοίκων της Χενάν, μιας από τις κινεζικές επαρχίες με το μεγαλύτερο πληθυσμό στη χώρα, έχει μολυνθεί από την Covid-19.





Σχεδόν το 90% των κατοίκων της Χενάν, μιας από τις κινεζικές επαρχίες με το μεγαλύτερο πληθυσμό στη χώρα, έχει μολυνθεί από την Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα ένας αξιωματούχος των περιφερειακών υγειονομικών αρχών, τη στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει ένα άνευ προηγουμένου άλμα στα κρούσματα.

Στη Χενάν (κεντρική Κίνα), την τρίτη πιο πολυάνθρωπη επαρχία της Κίνας, 89% του πληθυσμού ήταν στις 6 Ιανουαρίου μολυσμένο από την Covid-19, δήλωσε ο Καν Τσουανσένγκ.Βάσει αυτού του ποσοστού, περίπου 88,5 εκατομμύρια άνθρωποι φέρονται να έχουν ήδη κολλήσει την Covid, από τα περίπου 100 εκατ. κατοίκους που αριθμεί η επαρχία.

Ο αριθμός των ιατρικών επισκέψεων για πυρετό κορυφώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου και έκτοτε μειώνεται συνεχώς στη Χενάν, διευκρίνισε ο αξιωματούχος μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Παρά το επιδημιολογικό άλμα, η Κίνα ήρε χθες, Κυριακή, την υποχρέωση της καραντίνας για τους επιβάτες που φθάνουν στο έδαφός της από το εξωτερικό. Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει απαίτηση για τεστ PCR και οι τουριστικές βίζες παραμένουν σε αναστολή εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

Έπειτα από τρία χρόνια περιορισμών που ήταν από τους πιο δρακόντειους στον κόσμο, η Κίνα ήρε ξαφνικά τον περασμένο μήνα τα περισσότερα από τα υγειονομικά μέτρα της εναντίον του κορωνοϊού.

Ο αριθμός των ασθενών σημείωσε εκθετική αύξηση, ενώ το σύστημα υγείας κατακλύζεται από ηλικιωμένους ασθενείς και τα αποτεφρωτήρια φαίνεται να μην μπορούν να ανταποκριθούν στη συρροή των πτωμάτων.

Οι αρχές περιμένουν ένα νέο κύμα μολύνσεων κατά το σεληνιακό Νέο Έτος (στις 22 Ιανουαρίου), καθώς εκατομμύρια Κινέζοι των πόλεων μεταβαίνουν στην επαρχία για να γιορτάσουν με τις οικογένειές τους.

Καθώς πλησιάζουν οι εορτασμοί, περισσότερα από 34 εκατομμύρια δρομολόγια είχαν ανακοινωθεί για το Σάββατο, την πρώτη ημέρα των μεγαλύτερων μετακινήσεων του έτους στην Κίνα, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος - τροχαίο δυστύχημα: 17χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο

Παναγιώτης Τζένος: Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του δημοσιογράφου

Κορονοϊός – Παυλάκης: Να επιστρέψει η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία