Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Λέσβο: Συνεχείς μετασεισμοί στο νησί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος σεισμός αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού. Το επίκεντρο και το μέγεθος της δόνησης.

Μπαράζ μετασεισμών έχει ακολουθήσει την ισχυρή σεισμική δόνηση με μέγθεος 4,9 της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Ιανουαρίου στην περιοχή της δυτικής Λέσβου.

Η νέα δόνηση είχε μέγεθος 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή, μόλις επτά χιλιόμετρα βορειοαανατολικά του Μανταμάδου Λέσβου.

Τι εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χλμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος - τροχαίο δυστύχημα: 17χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο

Δράμα: Αεροδιακομιδή παιδιού με σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού

Παναγιώτης Τζένος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του