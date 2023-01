Οικονομία

Ανεργία - Eurostat: Στο 11,4% στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη παρέμεινε σταθερό στο 6,5% τον Νοέμβριο του 2022, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 1998, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην ευρωζώνη το ποσοστό ανεργίας πριν από ένα χρόνο (Νοέμβριο 2021) ήταν 7,1%.

Στην ΕΕ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6% τον Νοέμβριο, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, έναντι 6,5% πριν από ένα χρόνο (Νοέμβριος 2021).

Η Eurostat εκτιμά ότι 12,950 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,849 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Νοέμβριο του 2022.

Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο κατέγραψε μείωση στο 11,4% από 11,5% τον Οκτώβριο και 13,1% το Νοέμβριο του 2021.

Το ποσοστό ανεργίας ήταν υψηλότερο μεταξύ των γυναικών στην Ελλάδα, με 14,7% τον Νοέμβριο του 2022, έναντι 8,7% για τους άνδρες.

Η Eurostat εκτιμά ότι στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2022 υπήρχαν 528.000 άνεργοι από 534.000 τον Οκτώβριο.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ καταγράφεται στην Ισπανία (12,4%) και ακολουθεί η Ελλάδα με (11,4%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Τσεχία (2,2,%), στην Πολωνία και στη Γερμανία (3%).

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών), το Νοέμβριο του 2022 ήταν 15,1% στην ΕΕ και στην ευρωζώνη, από 15% τον προηγούμενο μήνα.

Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας των νέων αυξήθηκε στο 31,3% το Νοέμβριο από 27,9% τον Οκτώβριο. Τον Νοέμβριο του 2021 το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν στο 32,3%.

Η Ελλάδα καταγράφει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ, μετά την Ισπανία (32,3%). Το χαμηλότερο ποσοστό στην ανεργία των νέων καταγράφεται στη Γερμανία (5,8%) και στην Ολλανδία (7,8%).

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι του κι έκανε βουτιά θανάτου στο κενό (εικόνες)

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν προσφέρει απόλυτη στήριξη στον Λούλα

Κακοκαιρία: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι την Τρίτη