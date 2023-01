Πολιτική

Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύς στα λόγια και ελάχιστος στις πράξεις

Ολομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του, αλλά και την αρνητική στάση που κράτησε στη Βουλή, κατά την ψήφιση νομοσχεδίων, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Κατά τη διάρκεια της πρώτης μας τετραετίας οι πολίτες κατάλαβαν από προσωπική εμπειρία ότι τα αποτελέσματα της διαρκούς μας προσπάθειας μετατράπηκαν τάχιστα και άμεσα σε κοινωνικό μέρισμα που τους προστάτευσε αφενός κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τις εισαγόμενες κρίσεις και αφετέρου βελτίωσε το βιοτικό τους επίπεδο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Υπογράμμισε ότι για να υπάρξουν αυτά τα θετικά αποτελέσματα εν μέσω κρίσεων η κυβέρνηση χρειάστηκε πρώτα απ' όλα να αναστρέψει την πορεία που είχε πάρει η χώρα την περίοδο 2015-2019 και στο σημείο αυτό τόνισε ότι «αξίζει να θυμηθούμε ορισμένους βασικούς σταθμούς εκείνης της πορείας η οποία έφερε την Ελλάδα ένα βήμα πριν την οριστική βύθιση, υστέρηση και καθυστέρηση».

Ξεκίνησε επισημαίνοντας ότι η περίοδος 2015-2018 υπήρξε -σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σήμερα- για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας μια περίοδος ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης. «Σε ένα τόσο ευνοϊκό περιβάλλον θα περίμενε κανείς σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις της οικονομίας της χώρας στους τομείς της ανάπτυξης, της απασχόλησης, των εισοδημάτων, της μείωσης των ανισοτήτων όπως αντίστοιχα συνέβαινε σε όλη την Ευρώπη την περίοδο εκείνη. Η χώρα μας όμως δεν επωφελήθηκε και δεν αξιοποίησε στο ελάχιστο εκείνη τη θετική συγκυρία για την Ευρώπη».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια συγκεκριμένα σε στοιχεία της περιόδου 2015-2018 για το χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, τη μικρότερη συγκριτικά αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών, το άνοιγμα σε βάρος μας της οικονομικής ψαλίδας μεταξύ Ελλάδας και ευρωπαϊκού μέσου όρου όσον αφορά το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης κάνοντας αντιπαραβολή με τα σημερινά θετικά μεγέθη. Τόνισε επίσης ότι «την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα ήταν μακράν της δεύτερης η πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανεργία και το ίδιο ισχύει και για μια σειρά από άλλους δείκτες των κοινωνικών ανισοτήτων. Την ίδια περίοδο το δημόσιο χρέος της χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε στο 181,2% το 2018 έναντι 178,9% το 2014. Παράλληλα το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε επίσης σημαντικά. Στο τέλος του 2018 υπολογιζόταν στην περιοχή των 230 δισεκ ευρώ. Παράλληλα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μας παρέδωσε το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 45%». Είπε επίσης πως σε αυτούς θα μπορούσε να προσθέσει και την οπισθοδρόμηση της Ελλάδας σε πολλούς άλλους κρίσιμους δείκτες με συγκεκριμένες αναφορές και συγκρίσεις.

Στο σημείο αυτό εξαπέλυσε επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνοντας πως «ο κ. Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ εθισμένοι στα ψέματα και την παραπληροφόρηση θεωρούν ότι οι Έλληνες έχουν ξεχάσει την κατάσταση της οικονομίας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους και μπορούν να ισχυρίζονται ό,τι θέλουν». Μάλιστα τους καταλόγισε ότι από την περίοδο της διακυβέρνησής τους άλλαξαν ελάχιστα ή και καθόλου στα πρόσωπα και δεν έχει αλλάξει τίποτα στην πολιτική τους.

Ακολούθως αναφέρθηκε σε μια σειρά από νομοσχέδια που καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας της ΝΔ.

Τόνισε ότι στη διάρκεια αυτής της θητείας η κυβέρνηση εισηγήθηκε και η Βουλή ψήφισε περίπου 337 νόμους, κάποιους με πολύ ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. «Η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει μια σειρά από αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις αποδεικνύει έμπρακτα ότι παραμένει απών από τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνίας». Συμπλήρωσε δε ότι μια εξήγηση ίσως πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύς στα λόγια και ελάχιστος στις πράξεις».

Παρουσίασε ενδεικτικά 21 περιπτώσεις σε πέντε τομείς πολιτικής που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στήριξε είτε ψηφίζοντας όχι είτε ψηφίζοντας «παρών». Μεταξύ αυτών την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, τη συμφωνία για την προμήθεια των έξι καινούργιων και 12 μεταχειρισμένων αεροσκαφών Ραφάλ, την κύρωση του δεύτερου πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ. Επίσης το σύστημα αξιολόγησης και ανταμοιβής ανάλογα με την αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση, την τροπολογία για έκτακτη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ στο ένστολο προσωπικό στο υπ. Προστασίας του Πολίτη, του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα αλλά και μια σειρά από διατάξεις και νόμους για τον τομέα της Παιδείας και του Πολιτισμού. Στο τομέα της Εργασίας και την Κοινωνική Προστασία, αναφέρθηκε στη μη-ψήφιση της πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, το πρόγραμμα «Κυψέλη», ή και διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, το βοηθό για άτομα με αναπηρία. Επίσης τον εξορθολογισμό της συνταξιοδοτικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, το πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής για τους νέους, τη στεγαστική αποκατάσταση των πυρόπληκτων στο Μάτι, τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων. «Σε ό,τι αφορά την οικονομία αναρωτιόμαστε ποια φιλολαϊκή αιτία ήταν εκείνη που τους ανάγκασε να μην ψηφίσουν τις επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα Ιανός, την καταβολή ποσών συντάξεων του ελληνικού δημοσίου σε συμμόρφωση με τη νομολογία του Ελεγκτικού συνεδρίου, τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, το market pass,... κα», τόνισε επίσης ο κ. Οικονόμου και αναφέρθηκε και σε μια σειρά ανάλογων κινήσεων του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το περιβάλλον την ενέργεια και την ανάπτυξη. Είπε χαρακτηριστικά ότι τα όχι και τα παρών του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απέναντι στην κυβέρνηση αλλά απέναντι στην κοινωνία και τις ανάγκες της.

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στις τιμές στο ρεύμα, το φυσικό αέριο και τα αγαθά στην Ελλάδα απαντώντας όπως είπε με στοιχεία και έμπρακτες λύσεις.

Ακολούθως αναφορικά με τη συνεχή προσπάθεια για την επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είπε ότι η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της κινήθηκε με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα.

«Το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι ένα θέμα ύψιστης σημασίας για την εθνική μας αυτοσυνειδησία και δε χωρούν ούτε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, ούτε επαρχιωτισμός, ούτε αντιδραστικότητα», υπογράμμισε και μίλησε για την ανάγκη συστράτευσης όλων, σε αντίθεση με το ρόλο της εθνικής θλιβερής εξαίρεσης που όπως είπε επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να κρατά ούτε τα προσχήματα.

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Οικονόμου είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για τα ζητήματα που προέκυψαν με αφορμή το προεδρικό διάταγμα για το διορισμό καλλιτεχνών στο Δημόσιο.

