Υγεία - Περιβάλλον

Ιώσεις - Κορονοϊός: Ελλείψεις στις ΜΕΘ Παίδων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Καμπανάκι” ΠΟΕΔΗΝ για τις ελλείψεις στις ΜΕΘ Παίδων. Συνολικά λειτουργούν μόλις 23.

Οι ιώσεις του αναπνευστικού διατηρούν σε υψηλά επίπεδα την πληρότητα στις παιδιατρικές ΜΕΘ όλης της χώρας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς πολλά νοσοκομεία δεν έχουν διαθέσιμα κρεβάτια και οι μικροί ασθενείς υποβάλλονται σε μακρινές διακομιδές.

Τελευταίο περιστατικό, ένα διασωληνωμένο 2χρονο αγοράκι, το οποίο διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ το περασμένο Σάββατο (7/1), από το Νοσοκομείο Δράμας στην Αθήνα και το Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού».

«Οι διακομιδές παιδιών σε ΜΕΘ από την περιφέρεια στην Αττική αναδεικνύουν την αναγκαιότητα λειτουργίας νέων ΜΕΘ παιδιών στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Λειτουργούν 23 κλίνες συνολικά», υπογραμμίζει ο κ. Γιαννάκος.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, «την Παρασκευή των Φώτων είχαμε νέα διακομιδή 11χρονης με υποκείμενα σοβαρά προβλήματα υγείας θετικής στο κορονοϊό από την περιφέρεια στην Αττική. Συγκεκριμένα από το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο Αγλαΐα Κυριακού. Και μάλιστα λόγω ομίχλης δεν μπορούσε να γίνει αεροδιακομιδή από Γιάννενα στην Αττική. Έτσι το κοριτσάκι διασωληνωμένο συνοδεία γιατρού και όλα τα μέτρα ασφαλείας με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Άκτιο και από εκεί έγινε η αεροδιακομιδή για Αττική».

«Οι διακομιδές είναι ασφαλείς δεν παύουν όμως να είναι ταλαιπωρία για τα διασωληνωμένα παιδιά και τους γονείς που θα πρέπει να τα ακολουθήσουν σε Νοσοκομεία που βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις από το τόπο κατοικίας», σημειώνει και συνεχίζει:

«Με δεδομένη και αναμενόμενη την έξαρση της γρίπης, κορονοϊού και άλλων ιώσεων δημιουργείται η αναγκαιότητα σχεδιασμού και λειτουργίας νέων ΜΕΘ για Παιδιά σε Νοσοκομεία της Περιφέρειας. Είναι έλλειμμα διαχρονικό του συστήματος και παράλειψη δική μας που τόσα χρόνια δεν αναδείξαμε αυτά το ζήτημα».

«Να επισημάνουμε την περίπτωση του 6χρονου παιδιού από το Νοσοκομείο Γρεβενών που διεκομίσθη στο Ρίο και στη διαδρομή χάλασε το ασθενοφόρο. Κλήθηκε άλλο στην Άρτα που ήταν κοντά δεν υπήρχε διαθέσιμο και τελικά ήρθε από Γιάννενα μισή ώρα μετά. Μεγαλείο ψυχής από τους γονείς μέσα στη θλίψη τους για το χαμό του παιδιού τους να δωρίσουν τα όργανα του παιδιού και να χαρίσουν ζωή σε 7 συνανθρώπους μας», προσθέτει.

«Επίσης το 3χρονο παιδί από το Νοσοκομείο Κοζάνης που με αεροδιακομιδή νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.

Τα παιδιά από Γρεβενά και Κοζάνη μεταφέρθηκαν στο ΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ επειδή η μοναδική ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ που λειτουργεί στη ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ είναι του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 8 κλινών και είναι γεμάτη. Στην ΗΠΕΙΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ δεν λειτουργεί ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ.

Συνολικά στα Νοσοκομεία της χώρας μας λειτουργούν 55 κλίνες ΜΕΘ για παιδιά. Στη περιφέρεια μόνο 23 κλίνες εκ των οποίων 18 κλίνες για non covid-19 περιστατικά και 5 κλίνες για covid-19», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και συμπληρώνει:

«Συγκεκριμένα στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 κλίνες εκ των οποίων 8 κλίνες για non covid-19 και 2 κλίνες για covid-19, στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 6 κλίνες εκ των οποίων 5 κλίνες non covid-19 και 1 κλίνη covid-19, στο ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 7 κλίνες εκ των οποίων 5 κλίνες non covid-19 και 2 κλίνες covid-19

Στην ΑΤΤΙΚΗ λειτουργούν 32 κλίνες ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ.

Συγκεκριμένα 11 κλίνες στο ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ εκ των οποίων 6 κλίνες non covid-19 και 5 κλίνες covid-19, στο διπλανό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 9 κλίνες non covid-19, στο ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 6 κλίνες non covid-19 και στο ΑΤΤΙΚΟ 6 κλίνες non covid-19.

Στην ΑΤΤΙΚΗ έχουμε τις περισσότερες κλίνες ΜΕΘ για παιδιά με δεδομένο ότι λειτουργούν τα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας.

Στην περιφέρεια οι κλίνες είναι γεμάτες γι’ αυτό και γίνονται διακομιδές στην ΑΤΤΙΚΗ».

«Δεν είναι δυνατόν, είναι μεγάλη παράλειψη και δική μου να υπάρχει διαχρονική έλλειψη ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ στα περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας και να μην το έχουμε αναδείξει.

Δεν μπορεί όλη η Βόρειος Ελλάδα να καλύπτεται από τις 10 κλίνες ΜΕΘ συνολικά του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ.

Γέμισε παιδάκια και τώρα εάν χρειασθεί κάποιο παιδί ΜΕΘ από Κομοτηνή θα πρέπει να μεταφερθεί στην ΑΤΤΙΚΗ», υπογραμμίζει.

Οπωσδήποτε θα πρέπει να αναπτυχθούν ΜΕΘ στα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και σε ακόμη σε ένα νοσοκομείο της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απαιτείται βέβαια σχεδιασμός, προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού.

Οι διακομιδές είναι ασφαλείς δεν παύει όμως να είναι ταλαιπωρία για το παιδί και τους γονείς», καταλήγει.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος - τροχαίο δυστύχημα: 17χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο

Κορονοϊός – Παυλάκης: Να επιστρέψει η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία

Παναγιώτης Τζένος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του