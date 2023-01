Πολιτική

Υπόθεση Χειμάρα: παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα

Ο πρώην βουλευτής Φθιώτιδας ελέγχεται για απιστία και ξέπλυμα χρήματος.

Ποινική έρευνα για τον πρώην βουλευτή Θέμη Χειμάρα παρήγγειλε ο οικονομικός εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης με αφορμή δημοσιεύματα σε βάρος του παραιτηθέντος από την ΝΔ με την οποία είχε εκλεγεί στο νομό Φθιώτιδας. Ο κ. Μπαρδάκης ζητά στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της απιστίας και της ηθικής αυτουργίας στην απιστία καθώς και κάθε άλλου αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος εκ μέρους του πρώην βουλευτή και κάθε άλλου εμπλεκόμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οικονομικός εισαγγελέας με την παραγγελία του ζητά να ελεγχθούν όλες οι συμβάσεις των εταιρειών τις οποίες έχει δηλώσει στο πόθεν έσχες του ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από τις 17 Ιουλίου του 2019 και μετά. Πρόκειται για τις εταιρείες Θεμιστοκλής Χειμάρας, Energy Network, Ενεργειακή Κεντρικής Ελλάδος και Nextshop, στις οποίες φέρεται να συμμετείχε ο πρώην βουλευτής.

Η εντολή του κ. Μπαρδάκη είναι να ερευνηθεί εάν προκύπτουν οι καταγγελλόμενες συμβάσεις κρατικών υπηρεσιών και φορέων με εταιρίες του κ. Χειμάρα οι οποίες φέρεται συνήφθησαν κατά παράβαση του άρθρου 57 του Συντάγματος που δεν επιτρέπει σε αντίστοιχες περιπτώσεις σύναψη συμβάσεων με το δημόσιο, ΟΤΑ και οποιοδήποτε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

