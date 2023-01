Κόσμος

Ελληνοτουρκικά - Ερντογάν: ενίσχυση του τουρκικού στόλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενισχύεται ο τουρκικός στόλος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν ανήγγειλε ότι στον τουρκικό στόλο εντάσσονται φέτος το πρώτο πλοίο μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η φρεγάτα Istanbul και το υποβρύχιο Piri Reis.

Μιλώντας στην τελετή παράδοσης νέου τύπου αυτοκινούμενων πυροβόλων Firtina, στο εργοστάσιο BMC κοντά στην Άγκυρα, ο Ερντογάν ανήγγειλε ότι στον τουρκικό στόλο εντάσσονται φέτος το πρώτο πλοίο μη επανδροωμένων αεροσκαφών, η φρεγάτα Istanbul και το υποβρύχιο Piri Reis.

Μιλώντας στην εκδήλωση, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ ο Ερντογάν δήλωσε: «Φέτος θα ενταχθεί στο στόλο μας το πρώτο πλοίο μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σε αυτό θα ενταχθεί το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar ΤΒ3 και θα πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση.

Φέτος με τη βοήθεια του Θεού θα ενταχθούν στο στόλο μας η φρεγάτα Istanbul, η οποία είναι πρώτη φρεγάτα κλάσσης I, και το υποβρύχιο Piri Reis το οποίο είναι το πρώτο από τα νέου τύπου υποβρύχια».

'Οπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, τόνισε ότι ο Ερντογάν σκοπεύει να κάνει το 2023 σημείο καμπής στην αμυντική βιομηχανία.

Χαρακτηριστικά είπε:

"Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το 2023 σημείο καμπής στην αμυντική βιομηχανία μαζί με άλλους τομείς.

Το 2023 θα είναι μια χρονιά γεμάτη καλά νέα που θα κάνουν όλους περήφανους από 7 έως 70 ετών. Θα βγάλουμε το MMU από το υπόστεγο και δείξτε το σε όλο τον κόσμο Bayraktar K?z?lelma" "Φέτος, θέτουμε σε υπηρεσία το Anadolu, το οποίο θα είναι το πρώτο πλοίο SIHA".

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος - τροχαίο δυστύχημα: 17χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο

Κορονοϊός – Παυλάκης: Να επιστρέψει η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία

Υπόθεση Χειμάρα: παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα