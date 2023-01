Κοινωνία

Βιασμός 15χρονου - Ίλιον: ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 8ος κατηγορούμενος

Τι ανέφερε στον ανακριτή ο 15χρονος για την υπόθεση βιασμού του ανήλικου στο Ίλιον.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο όγδοος κατηγορούμενος για τηn υπόθεση ομαδικού βιασμού 15χρονου στο Ίλιον που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος, που είναι επίσης 15 ετών, λίγο μετά τις 10 το πρωί οδηγήθηκε στον ανακριτή ανηλίκων. Δεν είχε συλληφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία. Έτσι, είχε πάρει προθεσμία για να παρουσιαστεί σήμερα με τη συνοδεία δικηγόρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 15χρονος, ανέφερε στην απολογία του: "Καταδικάζω απερίφραστα τα περιστατικά βίας που έγιναν εις βάρος του θύματος. Ουδέποτε ήμουν παρών σε κάποιο από αυτά ούτε γνώριζα το παραμικρό. Γι αυτό και δεν εμφανίζομαι σε κανένα βίντεο ούτε υπάρχει καμία συνομιλία μου με κάποιον από τους εμπλεκόμενους."

Αξίζει να αναφερθεί ότι από τους επτά κατηγορούμενους που έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής, οι έξι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ ο έβδομος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφού για λίγες ημέρες δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

