Πλεύρης για Πάολα: Θα εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος (βίντεο)

Το επίμαχο βίντεο, η κίνηση "διαμαρτυρίας" της τραγουδίστριας και η "απάντηση" του Υπ. Υγείας.

Άμεση θέση πήρε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης για τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας από νυχτερινό κέντρο, στις οποίες διακρίνεται η γνωστή καλλιτέχνης Πάολα να τραγουδάει με ένα τσιγάρο στα χέρια.

Συγκεκριμένα, η Πάολα εμφανίστηκε στην πίστα με ένα αναμμένο τσιγάρο την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Το παλιό μου παλτό». Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μίλησε στο Open και τόνισε πως και σε αυτή την περίπτωση ο νόμος θα εφαρμοστεί.

Πηγή βίντεο: TikTok/ @paolafoka

Σημείωσε πως «θα γίνουν όλα που πρέπει να γίνουν. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που πρέπει να την πω. Δεν είναι ιδιαιτερότητα του μαγαζιού που δεν μπορεί να ελέγξει έναν θαμώνα που άναψε τσιγάρο.

Εδώ έγινε ό,τι έγινε όχι με την ανοχή, αλλά με την παρότρυνση του μαγαζιού. Οπότε προφανώς θα εφαρμοστεί ο νόμος».

Τονίζεται πως λίγες μέρες πριν ο Θάνος Πλεύρης είχε ανακοινώσει πρόστιμο, καθώς ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε με τσιγάρο στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η σύντροφός του.

