Πετρέλαιο θέρμανσης: άνοδος στις τιμές μετά το “φρένο” στις επιδοτήσεις

Πόση ήταν η αύξηση κατά μέσο όρο πανελλαδικά μετά το "φρένο" στην επιδότηση.

Αντιμέτωποι με τσιμπημένες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης έρχονται οι καταναλωτές, μετά την κατάργηση της επιδότησης των 3,75 λεπτών το λίτρο από τα διυλιστήρια και τη μείωση της κρατικής επιδότησης από τα 25 στα 15 λεπτά το λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ.

Η επιβάρυνση στη λιανική τιμή είναι οριακά μικρότερη σε σχέση με το άθροισμα των 13,75 λεπτών ανά λίτρο από το ψαλίδισμα των επιδοτήσεων καθώς στο μεσοδιάστημα από τις 31 Δεκεμβρίου έως σήμερα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει.

Το «καπέλο» όπως προκύπτει από τις τιμοληψίες του υπουργείου Ανάπτυξης αγγίζει σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα τα 11 λεπτά το λίτρο, γεγονός που σημαίνει πως το γέμισμα μιας δεξαμενής με 1.000 λίτρα κοστίζει 110 ευρώ περισσότερα σήμερα σε σχέση με ένα αντίστοιχο γέμισμα στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Οι μέσες τιμές πανελλαδικά, στο ίδιο διάστημα, αυξήθηκαν από 1,13 σε 1,24 ευρώ ανά λίτρο ενώ η διεθνής τιμή του μπρεντ υποχώρησε από τα 84 στα 78 δολάρια το βαρέλι.

Το σκεπτικό πίσω από τον περιορισμό των επιδοτήσεων σχετίζεται ακριβώς με τη μεγάλη υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Στις 15 Οκτωβρίου, όταν το βαρέλι κόστιζε σχεδόν 100 δολάρια, η διπλή επιδότηση 25 λεπτά από τον κρατικό προϋπολογισμό και 7,5 από τα διυλιστήρια είχε πιέσει την τιμή λιανικής στο 1,41 ευρώ το λίτρο. Έτσι, ακόμα και μετά το ψαλίδι των επιδοτήσεων, η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με την εφιαλτική πρεμιέρα του καυσίμου για τη χειμερινή περίοδο (η οποία κάθε άλλο παρά χειμώνα θυμίζει μέχρι τώρα).

Οι καταναλωτές τώρα έχουν λίγες ημέρες ακόμα περιθώριο για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιδόματος θέρμανσης. Το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει παράταση για την υποβολή αιτήσεων έως τις 13 Ιανουαρίου και τα στοιχεία της πλατφόρμας MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το ενδιαφέρον παραμένει έντονο.

Έως χθες οι αιτήσεις έφταναν σε 1.205.354 ενώ λίγο πριν τα Χριστούγεννα οι πρώτες πληρωμές αφορούσαν 842.397 νοικοκυριά που έλαβαν επίδομα θέρμανσης συνολικού ύψους 190 εκατ. ευρώ (από το σύνολο των 300 εκατ. ευρώ). Με βάση αυτά τα δεδομένα, περισσότερα από 350.000 νοικοκυριά βρίσκονται σε αναμονή για να λάβουν το επίδομα με τον επόμενο κύκλο πληρωμών έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2023. Θα ακολουθήσει και τρίτος γύρος στο τέλος Απριλίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών, η επόμενη δόση του επιδόματος θέρμανσης έχει προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου 2023 για τις αγορές που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Η τελευταία δόση είναι προγραμματισμένη για τις 28 Απριλίου 2023, για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Απριλίου 2023.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, με προσαύξηση στα 1.000 ευρώ ειδικά για κατοίκους περιοχών με πολύ κρύο ενώ για νέους δικαιούχους και όσους εγκαταλείψουν το φυσικό αέριο, το επίδομα διπλασιάζεται έως και τα 1.600 ευρώ.

