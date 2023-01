Πολιτική

Φάρμακα - Τσίπρας: Ανοχή της κυβέρνησης στην κερδοσκοπία

Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για τις ελλείψεις φαρμάκων επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση με το προεδρείο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.

Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για τις ελλείψεις σε φάρμακα στην χώρα υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, στη συνάντηση που είχε με το Προεδρείο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κ. Λουράντο, τονίζοντας ότι «το πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με ελέγχους στην αγορά και τις φαρμακαποθήκες και με την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια και η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών στο φάρμακο». Στη συνάντηση συμμετείχαν ο τομεάρχης Υγείας της Κ.Ο. Ανδρέας Ξανθός και η αναπληρώτρια τομεάρχης Υγείας της Κ.Ο. Δώρα Αυγέρη

Ο κ. Τσίπρας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις φαρμάκων, τονίζοντας πως «ανησυχούμε διότι βρισκόμαστε για ακόμα μία φορά μπροστά σε αναζωπύρωση υγειονομικής κρίσης με έξαρση ιώσεων και κορονοϊού», ενώ επεσήμανε πως «ιδίως με το άνοιγμα των σχολείων δημιουργείται ξανά μία μεγάλη συμφόρηση και στα δημόσια νοσοκομεία, με το ΕΣΥ να αδυνατεί να ανταποκριθεί».

Χαρακτήρισε «ζωτικής σημασίας» την ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών σε φάρμακα, υπογραμμίζοντας ότι «η πρόσβαση στο φάρμακο δεν μπορεί να είναι σαν την πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο εμπορικό προϊόν, είναι ανάγκη ζωής. Και άρα δεν μπορεί να βρίσκεται στη λογική της λειτουργίας των αγορών στις οποίες δεν μπορεί να παρεμβαίνει κανείς».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «για ακόμα μία φορά αφήνει ένα πρόβλημα να μετατρέπεται σε κρίση είτε από διαχειριστική ανικανότητα είτε από ιδεοληψία», στηλιτεύοντας τις κυβερνητικές δικαιολογίες για διεθνείς ελλείψεις φαρμάκων. «Για ακόμα μία φορά βλέπουμε τις γνωστές δικαιολογίες ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς που έχουν την ευθύνη να διατάξουν ελέγχους στην αγορά. Φταίνε οι γιατροί που υπερσυνταγογραφούν, φταίνε οι γονείς που αποθηκεύουν φάρμακα για τα παιδιά τους, φταίνε η Κίνα και η Ινδία που περιορίζουν τις πρώτες ύλες, αλλά δεν φταίμε εμείς», σημείωσε χαρακτηριστικά κάνοντας λόγο για παντελή απουσία ελέγχων στην αγορά και τις φαρμακαποθήκες.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιδεικνύει «ανοχή σε φαρμακαποθήκες που προχωρούν σε παράλληλες εξαγωγές σκευασμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά με στόχο την κερδοσκοπία, επειδή η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει χαμηλή τιμή». Ενδεικτική των κυβερνητικών ευθυνών για τις ελλείψεις φαρμάκων είναι η άρση απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών σκευασμάτων, στην οποία όπως είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προχώρησε πριν από έναν χρόνο ο ΕΟΦ.

Τέλος, επεσήμανε πως εκτός από απλά φάρμακα, σε έλλειψη βρίσκονται και «ορισμένες κατηγορίες αναντικατάστατων φαρμάκων πολιτών με χρόνια προβλήματα υγείας, που αν δεν τα βρουν θα αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρό πρόβλημα ακόμα και για την ίδια τους της ζωή».

